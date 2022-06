Nürnbergs Tempelmann: 2. Liga jetzt ausgeglichener

Mittelfeldspieler Lino Tempelmann vom 1. FC Nürnberg hält die 2. Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison für ausgeglichener. "Weil diese ganz großen Namen raus sind mit Schalke und Bremen", sagte der 23-Jährige, der bis Sommer 2023 vom SC Freiburg an den "Club" ausgeliehen ist. "Aber es wird trotzdem wieder eine sehr gut besetzte Liga. Da müssen wir uns erstmal unseren Platz erkämpfen und so gut wie möglich abschneiden", ergänzte der Rechtsfuß beim Trainingsauftakt am Montag.

14. Juni 2022 - 08:48 Uhr | dpa

Lino Tempelmann jubelt nach einem Treffer. © Roland Weihrauch/dpa/Archivbild