Nürnbergs Lohkemper muss Saison wegen Becken-OP beenden

Der 1. FC Nürnberg muss auch für den Rest der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf Felix Lohkemper verzichten. Der Stürmer wird an diesem Donnerstag am Becken operiert, wie der "Club" mitteilte. Der 26-Jährige fehlt dem FCN schon seit Mitte Dezember. Weil die Schmerzen wegen eines Knochenödems im Beckenbereich durch die konservativen Behandlungen zuletzt nicht weggingen, wird nun der Eingriff in einer Klinik in Berlin erfolgen.

31. März 2021 - 16:31 Uhr | dpa

Felix Lohkemper vom 1. FC Nürnberg in Aktion. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Nürnberg "Wir hatten alle die große und berechtigte Hoffnung, dass ich um eine Operation herumkomme", sagte Lohkemper in einer Mitteilung am Mittwoch. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Lohkemper war in der ersten Saisonphase einer der gefährlichsten Offensivakteure bei den Franken mit vier Toren und fünf Vorlagen in elf Ligaspielen. © dpa-infocom, dpa:210331-99-43917/2