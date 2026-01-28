Nürnbergs Fußballerinnen verpflichten Talent aus Polen

dpa | 28. Januar 2026 - 13:21 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben eine neue Spielerin. © Jens Niering/dpa

Nürnberg Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben Probespielerin Zuzanna Grzywinska fest verpflichtet. Wie der Bundesligist mitteilte, unterschrieb die 19-jährige Polin nach ihrem einwöchigen Gastspiel inklusive Einsatz im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt II einen Vertrag in Franken. Die Offensivspielerin kommt aus Polen von Czarni Sosnowiec. Bei der U19-EM war sie den Club-Verantwortlichen aufgefallen.