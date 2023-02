Nürnbergs Flick für zwei DFB-Pokalspiele gesperrt

Fußballprofi Florian Flick vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg ist nach seiner Roten Karte für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Flick war im Achtelfinale am Mittwoch gegen Fortuna Düsseldorf, das die Franken im Elfmeterschießen gewannen, in der 120. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Verein und Spieler haben das Urteil bereits akzeptiert.

10. Februar 2023 - 10:18 Uhr | dpa

Der Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (2.v.l.) zeigt Florian Flick (3.v.l.) die rote Karte. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild