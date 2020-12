Nürnberger Ziel: Mit 19 Punkten in die Pause

Trainer Robert Klauß möchte mit dem 1. FC Nürnberg zum Jahresabschluss unbedingt den fünften Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga bejubeln. "Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen. Dann kommt man ein bisschen entspannter und gelöster nach Weihnachten wieder zum Training", sagte der 36-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue.

18. Dezember 2020 - 15:40 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Robert Klauß steht am Spielfeldrand. © Frank Molter/dpa/Aktuell