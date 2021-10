Nürnberger vom 1. FC Nürnberg für drei Testspiele gesperrt

Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger vom 1. FC Nürnberg ist nach seiner Rote Karte im Testspiel gegen den FC Ingolstadt für drei Freundschaftsspiele gesperrt worden. Dies teilte der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mit. Nürnberger war am Freitag beim blamablen 0:7 gegen die Schanzer nach einem Foulspiel vom Platz gestellt worden. In Liga- und Pokalspielen darf der 22-Jährige aber eingesetzt werden. Für den "Club" geht es nach der Länderspielpause in der 2. Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden weiter.

11. Oktober 2021 - 17:09 Uhr | dpa

Der Nürnberger Fabian Nürnberger spielt den Ball. © Daniel Karmann/dpa/Archiv