Nürnberger Talent wird verliehen

Nick Seidel hat beim 1. FC Nürnberg den Sprung zu den Profis geschafft. In der kommenden Saison soll er bei einem anderen Verein aus dem Freistaat Spielpraxis sammeln.

Nürnberg/Regensburg

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg verleiht Innenverteidiger Nick Seidel an Drittligist SSV Jahn Regensburg. Der 20-Jährige wechselte im Sommer 2024 von der U19 des Karlsruher SC zum "Club" und schaffte den Sprung zu den Profis. Nun soll er beim Zweitliga-Absteiger weiter reifen.

"Nick hat in der vergangenen Spielzeit durch seine Leistungen den Schritt in den Profi-Kader geschafft. Damit wir seine Entwicklung bestmöglich voranbringen können, haben wir uns auf eine Leihe zum SSV Jahn Regensburg verständigt, wo wir ihm viel Erfolg für die kommende Spielzeit wünschen", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

"Ich möchte in dieser Saison gerne so viel Spielzeit wie möglich sammeln und mich als Spieler und Mensch weiterentwickeln. Das Stadion, die Trainingsmöglichkeiten und das Gesamtkonzept haben mich davon überzeugt, dass ich den nächsten Schritt hier in Regensburg gehen will", sagte der Verteidiger.