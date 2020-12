Nürnberg will Abwärtstrend stoppen - Würzburg gegen Ex-Coach

Der 1. FC Nürnberg gerät im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga immer mehr unter Druck und will auswärts beim SC Paderborn mal wieder einen Erfolg bejubeln. Nach der Niederlage im Derby gegen Fürth droht der "Club" bei einer weiteren Enttäuschung heute (13.30 Uhr/Sky) in die Abstiegszone zurück zu rutschen. Unklar war, ob Fabian Nürnberger nach einem Infekt in der Partie beim Bundesliga-Absteiger spielen kann; Mittelfeld-Kollege und Ex-Kapitän Hanno Behrens fehlt wegen einer Bauchmuskelverletzung.

06. Dezember 2020 - 02:40 Uhr | dpa