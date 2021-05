Nürnberg verpflichtet Verteidiger Hübner von Union Berlin

Der 1. FC Nürnberg hat für die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet. Vom 1. FC Union Berlin kommt Florian Hübner nach Franken, wie die Vereine am Freitag bekanntgaben. Der 30-Jährige war ablösefrei, weil sein Kontrakt in der Hauptstadt ausläuft. Die Dauer des Engagements verriet der "Club" nicht, sondern schrieb nur von einem "längerfristigen Vertrag". Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich um ein Arbeitspapier bis 2023 plus Einjahresoption.

14. Mai 2021 - 16:41 Uhr | dpa

Florian Hübner wechselt vom 1. FC Union Berlin ablösefrei zum 1. FC Nürnberg. © Andreas Gora/dpa/archivbild