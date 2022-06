Nürnberg verpflichtet Stürmer Daferner von Dynamo Dresden

Der 1. FC Nürnberg hat rund drei Wochen vor Beginn der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Neuzugang für die Offensive präsentiert. Wie der "Club" am Dienstag mitteilte, kommt der 24 Jahre alte Christoph Daferner von Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. "Ich freue mich enorm, hier zu sein. Beim FCN möchte ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen", sagte Daferner laut Vereinsmitteilung. Der gebürtige Schwabe ist nach Manuel Wintzheimer und Kwadwo Duah der dritte neue Stürmer bei den Franken.

28. Juni 2022 - 09:54 Uhr | dpa

Dynamos Christoph Daferner schaut auf die Tribüne. © Robert Michael/dpa/Archivbild