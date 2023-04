Nürnberg verpasst Sprung aus Tabellenkeller

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung aus dem Tabellenkeller verpasst. Die Franken verloren am Samstagabend bei Hannover 96 mit 0:3 (0:1) und stecken damit weiter im Abstiegskampf. Vor 28.500 Zuschauern erzielten Julian Börner (43. Minute), Derrick Köhn (49.) und Maximilian Beier (70.) die Treffer für die Niedersachsen, für die es der zweite Sieg in Serie war. Mit nun 40 Punkten hat sich das Team von Trainer Stefan Leitl endgültig ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle abgesetzt.

30. April 2023 - 08:00 Uhr | dpa

Nünbergs Mats Möller Daehli (l) und Nathaniel Brown stehen nach der 3:0-Niederlage auf dem Spielfeld. © Gregor Fischer/dpa