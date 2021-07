Nürnberg schielt nach oben: "Besser sein als letzte Saison"

Der 1. FC Nürnberg setzt sich für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga deutlich höhere Ziele. Nach zwei sorgenvollen Jahren "wollen wir besser sein als letzte Saison", sagte Trainer Robert Klauß vor dem Auftakt am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue. Die Vorgabe von Sportvorstand Dieter Hecking, in die obere Tabellenhälfte vorzurücken und möglichst "zwischen Platz fünf und acht einzulaufen", nannte der 36-jährige Klauß am Freitag vor seinem zweiten Jahr als "Club"-Coach "durchaus realistisch".

23. Juli 2021 - 14:50 Uhr | dpa

Der Spielball der Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga liegt auf dem Rasen. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild