Nürnberg patzt im Test vor Rückrundenauftakt: 1:3 in Prag

Der 1. FC Nürnberg hat im letzten Testspiel der Winterpause eine Niederlage hinnehmen müssen. Der fränkische Fußball-Zweitligist verlor am Samstag beim tschechischen Erstligisten Sparta Prag mit 1:3 (1:3) und startet nun mit einem Dämpfer im Rücken in die Rückrunde am 29. Januar. Der erst am Freitag verpflichtete Offensivspieler Danny Blum feierte im zweiten Durchgang sein "Club"-Comeback.

21. Januar 2023 - 16:13 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Markus Weinzierl reagiert auf den Spielverlauf. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild