Nürnberg mit torlosem Remis im Testspiel gegen Krasnodar

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sein Trainingslager mit einem torlosen Remis im Testspiel gegen FK Krasnodar abgeschlossen. Die Franken spielten am Samstag in Jenbach in Österreich gegen den russischen Erstligisten 0:0. "Das war ein gutes Testspiel. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, die Chancen dazu waren auch da. In Summe waren wir die bessere Mannschaft", sagte FCN-Trainer Robert Klauß, betonte aber auch: "Wir haben aber auch gesehen, was noch fehlt, um zu gewinnen. Es war heute intensiv und auch taktisch anspruchsvoll, genau das, was wir brauchen."

10. Juli 2021 - 19:29 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Robert Klauß reagiert auf den Spielverlauf. © Daniel Karmann/dpa

Jenbach Zuvor hatten die Nürnberger Siege gegen den FSV Zwickau (5:1) und Wacker Innsbruck (3:1) eingefahren. In der vergangenen Woche brachte Klauß sein Team im Trainingslager in Natz-Schabs in Schwung. Los geht die Saison für die Franken am 25. Juli mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue.