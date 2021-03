Nürnberg mit dürftigem Remis gegen Eintracht Braunschweig

Der 1. FC Nürnberg hat auch gegen Eintracht Braunschweig seinen ersten Heimsieg in diesem Fußball-Jahr verpasst. In einer an Torraumszenen armen Zweitligapartie mussten sich die Franken am Sonntag mit einem 0:0 begnügen. Eine Woche nach dem Last-Minute-Sieg beim Karlsruher SC bewahrten die Nürnberger mit dem Punktgewinn immerhin ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Die harmlosen Braunschweiger rutschten auf den vorletzten Tabellenrang.

28. Februar 2021 - 15:49 Uhr | dpa

Der Nürnberger Nikola Dovedan (r) spielt gegen den Braunschweiger Danilo Wiebe. © Timm Schamberger/dpa