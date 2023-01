Nürnberg mit 0:0 im Testspiel: Vindahl pariert Elfmeter

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sich zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei torlos vom polnischen Erstligisten KS Cracovia getrennt. Vier Tage nach dem 1:0 gegen den FC Schalke 04 blieben die Nürnberger am Samstag in Belek zum zweiten Mal im Trainingslager ohne Gegentor. Das hatten die Franken auch Torhüter Peter Vindahl zu verdanken. Der 24-Jährige, der bis zum Saisonende vom AZ Alkmaar ausgeliehen wurde, parierte in der ersten Hälfte einen Foulelfmeter des früheren Schalkers Jewhen Konopljanka (19. Minute).

14. Januar 2023 - 15:22 Uhr | dpa

Nürnbergs Peter Vindahl Jensen spielt den Ball mit dem Fuß. © Tim Rehbein/dpa/Archivbild