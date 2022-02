Nürnberg jubelt: Köpke trifft beim 2:0 gegen Regensburg

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga im bayerischen Duell mit Jahn Regensburg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt zwei deftigen Niederlagen mit 1:9 Toren gewannen die Franken am Samstagabend verdient mit 2:0 (1:0). Stürmer Pascal Köpke (35. Minute) und Mittelfeldspieler Taylan Duman (55.) trafen vor 23 042 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion. Die "Club"-Fans zeigten sich versöhnt und feierten ihre Mannschaft wieder.

20. Februar 2022 - 09:05 Uhr | dpa

Der Nürnberger Pascal Köpke jubelt. © Daniel Löb/dpa