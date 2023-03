Nürnberg holt in letzter Sekunde einen Punkt in Bielefeld

Der 1. FC Nürnberg hat in letzter Sekunde durch einen umstrittenen Elfmeter einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Der "Club" trennte sich am Freitagabend auswärts von Arminia Bielefeld mit einem 2:2 (0:2). Masaya Okugawa (6. Minute) und Fabian Klos (23.) brachten die Hausherren aus Bielefeld mit 2:0 in Führung. Kwadwo Duah (57.) und Erik Shuranov (90.+8/Foulelfmeter) glichen für die Franken nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte aus.

17. März 2023 - 20:49 Uhr | dpa

Nürnbergs Torschütze Kwadwo Duah (r) feiert seinen Treffer zum 2:1. © Friso Gentsch/dpa