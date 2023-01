Nürnberg hofft nach 1:0 über Schalke auf Push

Der 1. FC Nürnberg zieht aus dem gelungenen Test gegen den FC Schalke 04 Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben in der 2. Fußball-Bundesliga. "Ein gutes Ergebnis wie heute gibt einem schon einen Push für die nächsten Wochen. Die vielen Läufe, die wir gemacht haben, haben sich bezahlt gemacht", sagte Nürnbergs Mittelfeldspieler Lino Tempelmann. Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Erik Shuranov hatten die Franken am Dienstag im Trainingslager in Belek 1:0 gegen das Bundesliga-Schlusslicht gewonnen.

11. Januar 2023 - 07:30 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Markus Weinzierl steht vor Spielbeginn auf dem Platz. © Daniel Karmann/dpa/Archiv