Nürnberg gibt Fischer an Wolfsburg ab und holt Gyamerah

Der 1. FC Nürnberg hat Rechtsverteidiger Kilian Fischer an Bundesligist VfL Wolfsburg abgegeben und in Jan Gyamerah vom Hamburger SV prompt einen Ersatz verpflichtet. Die beiden Wechsel gab der fränkische Fußball-Zweitligist am Freitag bekannt. "Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich wird uns Kili fehlen. Er hat sich bei uns in kurzer Zeit stark entwickelt und es in die U21-Nationalmannschaft geschafft", sagte FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe laut Vereinsmitteilung.

10. Juni 2022 - 18:27 Uhr | dpa

Nürnbergs Kilian Fischer in Aktion. © Tom Weller/dpa