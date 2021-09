Nürnberg erkämpft sich in Unterzahl 2:2 gegen Regensburg

Der 1. FC Nürnberg bleibt auch nach einem hitzigen Duell in der 2. Fußball-Bundesliga beim Liga-Primus SSV Jahn Regensburg ungeschlagen. Im Bayern-Derby gegen die Jahn-Elf erkämpften sich die Franken in Unterzahl am Samstag ein 2:2 (1:1). Die FCN-Treffer erzielten vor 10.105 Zuschauern Lino Tempelmann (19.) und Nikola Dovedan (79.), für den Jahn trafen Max Besuschkow (38.) und Erik Wekesser (53.). Nürnbergs Schäfflers wurde kurz vor Ende (89.) nach einem Foul mit Rot vom Platz geschickt. Mit zehn Punkten aus sechs Spielen bleiben die Aufstiegsplätze für den Club in Reichweite, Regensburg führt die Tabelle mit 13 Zählern weiterhin an.

12. September 2021 - 15:59 Uhr | dpa

Trainer Robert Klauß von Nürnberg steht am Spielfeldrand. © Armin Weigel/dpa