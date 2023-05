Nürnberg droht weiter die Relegation: Rostock rettet sich

Der 1. FC Nürnberg muss nach 2020 ein weiteres Relegationsdrama befürchten. Der "Club" kam am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Hansa Rostock nicht über ein 0:0 hinaus. Das Remis bedeutete nur für die Gäste die Rettung vor dem Abstieg. Die Nürnberger gehen dagegen mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf den Tabellen-16. Arminia Bielefeld in den letzten Spieltag. Der FCN muss am kommenden Sonntag in Paderborn antreten, die Bielefelder spielen zeitgleich in Magdeburg.

21. Mai 2023 - 15:35 Uhr | dpa

Der Nürnberger Taylan Duman (r) kämpft mit Lukas Fröde von Hansa Rostock um den Ball. © Daniel Karmann/dpa