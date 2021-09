Nürnberg bereit für "große Aufgabe" beim HSV

Trainer Robert Klauß sieht seinen 1. FC Nürnberg trotz eines besseren Tabellenplatzes nicht in der Favoritenrolle gegen den Hamburger SV. "Es sagt keiner, dass wir dort gewinnen müssen. Aber wir wollen natürlich gewinnen. Das ist eine gute Ausgangslage, auf die wir richtig Bock haben", sagte der Franken-Coach zwei Tage vor dem Nord-Süd-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

24. September 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild