Noten zur DFB-Elf gegen Nordirland: Amiri der belebende Faktor – Kapitän Kimmich überzeugt, Gnabry trifft

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt gegen Nordirland mit 3:1. So hat der AZ-Reporter die DFB-Kicker gesehen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann in der Einzelkritik.

Fünf Neue hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Vergleich zum Slowakei-Spiel gegen Nordirland gebracht – Florian Wirtz stand erneut in die Start-Elf, blieb aber lange Zeit blass. Die DFB-Kicker in der Einzelkritik:

OLIVER BAUMANN – NOTE 3: Verbrachte zunächst einen geruhsamen Abend. Sein erster Ballkontakt ist dann von der eher bitteren Sorte: als er die Kugel nach dem 0:1 aus dem Netz holen musste. Ohne Chance beim Gegentreffer.

WALDEMAR ANTON – NOTE 4: Gab den Mittelmann der neu formierten Dreierkette. Bekam zunächst nicht so viel zu tun wie die Kollegen beim 0:2 in Bratislava - was sich dann Mitte der ersten Hälfte aber ändern sollte. Hätte per Kopf fast das 2:1 erzielt: knapp drüber (65.).

ANTONIO RÜDIGER – NOTE 4: Musste im Vergleich zum Slowakei-Spiel aus dem Abwehrzentrum auf die rechte Seite der Dreier-Kette weichen. Sah nach einem taktischen Foul früh die gelbe Karte (26.). Veritabler Fehlpass (32.) an der Seitenlinie, der zur nächsten Chance und letztlich zum Ausgleichstreffer für die Gäste führte (33.).

Kimmich initiierte fast alle DFB-Angriffe

ROBIN KOCH – NOTE 3: Der Neue auf der linken Seite der Dreier-Defensive. Selten im Bild, da das Spiel meist auf der anderen Spielfeldseite hin und her wogte. Solide Vorstellung.

DAVID RAUM – NOTE 3: Bildete mit dem hinter ihm platzierten Koch die neue linke Seite des deutschen Teams. Weniger auffällig als die Kollegen auf der rechten Seite. Hämmerte ein hübsches 2:1 ins Netz, stand aber im Abseits (45.). Hatte in Minute 63 das 2:1 auf dem Fuß, doch Nordirlands Keeper ist zur Stelle. Darf sich den Assist zum 2:1 gutschreiben.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Schöner Steilpass auf Kumpel Gnabry (14.), der Woltemade fast das 2:0 aufgelegt hätte. Überhaupt in fast allen Fällen derjenige, der die DFB-Angriffe auf den Weg brachte.

PASCAL GROß – NOTE 3: Wurde vom Bundestrainer frisch ins Rennen geschickt, "weil er viel spricht auf dem Platz" und ein uneigennütziger Typ sei. Genau so spielte er.

JAMIE LEWELING – NOTE 3: Sollte laut Rudi Völler "für mehr Geschwindigekeit auf den Flügeln sorgen". Ständig zunächst im Schatten von Nebenmann Gnabry, fand nicht so recht ins Spiel. Wurde in Halbzeit zwei um einiges aktiver.

Wirtz mit dem perfekten Freistoß

FLORIAN WIRTZ – NOTE 3: Lange wenig zu sehen vom Zauberfuß, und das an der alten Wirkungsstätte in Köln. Von einem so hoch veranlagten Spielgestalter darf man mehr erwarten. Erst in Minute 67 wieder im Bild, als er nach Kimmich-Pass fast das 2:1 machte. Dann der perfekte Freistoß zum 3:1 (73.): wie im Film!

SERGE GNABRY – NOTE 3: Legte prima los, sauste nach Woltemades Ballgewinn im Mittelfeld auf und davon und lupfte zum 1:0 ins Netz (7.). Endlich rührt er wieder! Hatte schon beim letzten Aufeinandertreffen mit den Nordiren (6:1) drei Buden gemacht.

NICK WOLTEMADE – NOTE 4: Führte sich sofort gut ein: Ballgewinn im Zentrum, Pass auf Gnabry: 1:0. Hatte sonst gefühlt im Sechzehner ständig 17 Gegenspieler auf den Füßen stehen, so eng ging es da zu. Bekam wenig Futter von den Kollegen.

Auch Joker Beier überzeugt

NADIEM AMIRI – NOTE 2: Kam wie Kollege Beier nach einer Stunde ins Spiel, belebte selbiges und traf nach David-Raum-Flanke zum 2:1 (69.). Erstes Länderspieltor.

MAXIMILIAN BEIER – NOTE 3: Erst sein fünftes Länderspiel - und dann noch so ein wichtiges! Brachte viel Tempo mit.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Kam für Groß (66.). Blieb ohne nennenswerte Szene.

JONATHAN TAH – NOTE 3: Ersetzte spät den Kollegen Rüdiger. Blieb ohne Patzer.