Noten zu Ungarn gegen Deutschland: (Ex-)Münchner Süle schwach, auch sonst überzeugt kein Bayern-Star

Die deutsche Nationalmannschaft wartet auch nach dem dritten Nations-League-Spiel auf einen Sieg und trennt sich von Ungarn 1:1 - die Noten für die DFB-Elf.

Budapest - Im dritten der vier Gruppenspiele der Nations League in diesem Juni konnte die deutsche Nationalelf wieder nicht gewinnen, holte wieder nur ein 1:1 – diesmal in Budapest gegen Ungarn. Insgesamt schon das vierte 1:1 hintereinander bei Länderspielen!

Nach dem frühen Führungstreffer von Nagy (6.) glich der Gladbacher Jonas Hofmann nach Pass von Nico Schlotterbeck nur drei Minuten später zum 1:1 aus. Viel mehr kam nicht - zu dünn aus DFB-Sicht.

Bundestrainer Hansi Flick setzte Thomas Müller zunächst auf die Bank, Abwehrchef Antonio Rüdiger war nicht mal im Kader.

Weiter geht es für die Nationalelf am Dienstag in Mönchengladbach gegen Italien, das am Samstag 0:0 in England spielte. Danach ist Sommerpause für die Nationalspieler.

Die Noten für die deutsche Nationalmannschaft:

MANUEL NEUER, NOTE 3: Der DFB-Kapitän, mit 36 Jahren der Oldie im Team. In seinem 112. Länderspiel klatschte der Bayern-Torhüter zunächst den Ball nach vorne ab, war beim Nachschuss von Nagy machtlos. Deutschlands Rekordnationaltorhüter dann mit starker Fußparade gegen Fiolas Flachschuss (44.).

Manuel Neuer erwies sich auch gegen Ungarn als sicherer Rückhalt der deutschen Nationalmannschaft. © IMAGO / Matthias Koch

THILO KEHRER, NOTE 4: Fehlte zuletzt gegen England erstmals in einer Flick-Startformation. Nun der elfte Startelf-Einsatz im zwölften Spiel unter dem neuen Bundestrainer. Gab einen Rechtsverteidiger auf solidem Niveau, hatte Hofmann vor sich, daher mit wenig Offensiv-Ausflügen.

NIKLAS SÜLE, NOTE 5: Der künftige Dortmunder gab den rechten Innenverteidiger neben Schlotterbeck. Nachdem er gegen England Pause hatte, nun wieder gefordert. Warf sich noch in den Schuss von Nagy, sah jedoch wie die gesamte Hintermannschaft beim 0:1 schlecht aus. Mit schlampigen Pässen verursachte er Stress bei den Kollegen.

KEVIN SCHLOTTERBECK, NOTE 4: Der 22-Jährige, ab 1. Juli ein Dortmunder, glänzte in seinem vierten Länderspiel mit einem sehr starken Assist zum 1:1. Sein langer Schlag landete genau auf dem Fuß von Hofmann. Musste Sallai mit einem taktischen Foul stoppen, sah dafür die Gelbe Karte. Seine zweite im Wettbewerb, fehlt am Dienstag gegen Italien gesperrt. Oft eben zu ungestüm.

DAVID RAUM, NOTE 4: In seinem achten Länderspiel agierte der Hoffenheimer als Linksverteidiger mit Drang nach vorne. Gegen den Ball komplettierte er die Viererkette. Sah schlecht aus, als er Fiolas Flanke vor dem 0:1 zuließ. Überhaupt in der Rückwärtsbewegung mit Schwächen, nach vorne mit guten Vorstößen.

Kimmich und Goretzka zu unauffällig, Musiala zu ineffektiv

JOSHUA KIMMICH, NOTE 4: Der Mittelfeld-Chef war der einzige aus der Feldspieler-Achse mit Rüdiger und Müller, der nicht auf der Bank saß. Als Sechser eigentlich im Zentrum des Geschehens, aber ohne wirklich aufzufallen – positiv wie negativ.

LEON GORETZKA, NOTE 4: Motor und Antreiber des DFB-Offensivspiels, Vorreiter bei gesellschaftlichen Themen. Zeigte letzten Sommer beim EM-Gruppenspiel den ungarischen Fans das Herzzeichen – wurde aber nicht ausgepfiffen. Brachte Wucht und Körperlichkeit rein, mit einigen starken Bällen in die Tiefe – mehr aber auch nicht. Runter in der 69. Minute.

JONAS HOFMANN, NOTE 3: Der Gladbacher punktete gegen England nicht nur wegen seines Treffers. Umkurvte Leipzigs Torhüter Gulácsi, schob souverän mit links zum Ausgleich ein – sein vierter Länderspieltreffer (im erst 13. Einsatz). Verbockte völlig frei das mögliche 2:1 mit einem schlampigen Querpass. Hat sich dennoch in der DFB-Elf als Rechtsaußen festgespielt.

JAMAL MUSIALA, NOTE 3: 14. Länderspiel für den 19-jährigen Bayern-Profi, Spitzname „Bambi“. Diesmal als Achter aufgeboten, der sich viele Bälle auch von weiter hinten holte und – sowieso – immer anspielbar war. Gab viele Impulse nach vorne. Einfach nicht wegzudenken. Aber auch keine Torbeteiligung bis zur Auswechslung (78.).

KAI HAVERTZ, NOTE 5: Der Chelsea-Profi agierte aufgrund des Fehlens von Gnabry (muskuläre Probleme) und Müller (Bank) als Achter mit Offensiv-Auftrag. An seinem 23. Geburtstag beschenkte er sich nicht, donnerte die Vorlage von Werner übers Tor (28.). Insgesamt zu wenig.

Werner agiert unglücklich, Müller von der Bank ohne Impulse

TIMO WERNER, NOTE 4: Rückte wie in Italien zurück in die Startelf. Der Chelsea-Stürmer mit gutem Abschluss, den Gulácsi parierte (12.) - war aber Abseits. Spielte selbst einige ganz gute Pässe, war aber bei eigenen Vorstößen unglücklich. In der 78. Minute ausgewechselt.

ILKAY GÜNDOGAN, NOTE 4: Kam als Takt- und Kommandogeber in der 69. Minute für Goretzka, sollte mehr Systematik ins Aufbauspiel bringen. Dieser Plan misslang. Konnte nicht für neue Impulse sorgen.

THOMAS MÜLLER, NOTE 4: Kam in der 78. Minute für Werner, rückte aber auf seine geliebte Zehner-Position. In seinem 114. Länderspiel nicht mehr entscheidend.

JULIAN BRANDT, NOTE 4: Erster Einsatz in dieser Nations-League-Gruppenphase für den Dortmunder Flügelstürmer. Der Blondschopf ersetzte Musiala (78.). Ohne Wirkung.

LUKAS NMECHA, OHNE NOTE: Kam in der 85. Minute für Havertz. Der Wolfsburger Mittelstürmer sollte als Brecher für die Entscheidung sorgen, konnte aber in seinem fünften Länderspiel nichts mehr ausrichten.

KARIM ADEYEMI, OHNE NOTE: Das 20-jährige Talent, ab 1. Juli beim BVB, kam zu mit seinem vierten Joker-Einsatz in der Nationalelf. Der Angreifer ersetzte Hofmann, agierte auch als Rechtsaußen. Ohne Szene.