Die deutsche Nationalmannschaft feiert im strömenden Regen von Belgrad einen lockeren 3:1-Sieg gegen Serbien. Die Noten für die DFB-Elf.

Die deutsche Nationalmannschaft feierte am Freitag einen lockeren Sieg über Serbien.

In der Heimatstadt seiner Großeltern macht Aleksandar Pavlovic beim 3:1 gegen Serbien mal wieder das, was er meistens tut: restlos überzeugen.

Die DFB-Elf in der Einzelkritik:

Marc-André ter Stegen - Note 3: Wurde bei frostigen sieben Grad von diesem Spiel ziemlich im Belgrader Dauerregen stehen gelassen: Bekam nichts auf die Finger. Undankbare Aufgabe. Erstmals in Minute 56 gefordert: Wehrte einen Kopfball nach vorn ab, hatte beim Nachschuss von Babic das Nachsehen. Später (72.) bei einem Kopfball zur Stelle.

Maximilian Mittelstädt - Note 3: Bekam überraschend den Vorzug vor Nathaniel Brown. Servierte gleich mal die Ecke zum 1:0, auf den Kopf von Havertz. Defensiv kaum gefordert.

Jonathan Tah - Note 3: Einmal im Lauf- und Raufduell gefordert, ansonsten Querpass-Partner von Thiaw. Ärgerte sich über seinen unplatzierten Kopfball nach Kimmich-Flanke (38.), weil er weiß: ‘Den muss ich machen!’

Malick Thiaw - Note 3: Profitierte von ein paar Zentimetern mehr Körpergröße im Vergleich zu Nico Schlotterbeck, was ihm einen Platz in der Start-Elf bescherte. Spielte dann aber vor allem Flachpässe auf die Kollegen Tah und Treu.

Philipp Treu - Note 3: Erster Pass nach wenigen Sekunden und gleich mal ins Seiten-Aus – ging ja gut los. Besserte sich aber. Gutes Zusammenspiel mit Vordermann Gruda.

Joshua Kimmich - Note 2: Hatte alles im Griff, der Chef – was gegen die über weite Strecken harm- und hilflosen Serben auch nicht schwer fiel. Traf zum vermeintlichen 4:1, doch Havertz steht im Abseits (65.).

Pavlovic überzeugt, Wirtz mit tollem Tor

Aleksandar Pavlovic - Note 2: Erstmals auch im DFB-Dress an der Seite seines Münchner Arbeitskollegen Kimmich. Wobei er eher einen Achter als einen Sechser geben sollte. Klasse Steckpass auf Havertz vor dem 2:0. Bischof löste ihn ab (74.).

Florian Wirtz - Note 2: Erstmals auffällig, als der Ball zum 2:0 im serbischen Tor lag, nach gerade mal 14 Minuten. Verwertete den Abpraller nach Havertz’ pariertem Linksschuss gedankenschnell und technisch anspruchsvoll per Lupfer. Sein 13. Treffer im 49. Länderspiel. Nummer 14 hätte in Minute 68 aus 19 Metern fallen können, geriet aber zum Kullerball.

Derry Scherhant - Note 3: Stand klar im Schatten seines wesentlich aktiveren Gegenübers Gruda. Fand auch in Halbzeit zwei nicht richtig ins Spiel – bis er plötzlich doch mal an den Pfosten ballerte (70.).

Kai Havertz - Note 2: War nach zwei Minuten genauso nass wie alle Anderen, hatte da aber gegen den bärtigen Torwart der Serben schon das 1:0 erzielt, per Kopf, nach der ersten Ecke von Mittelstädt. Als ob das nur Füllkrug könnte! Wurde jedoch als Eigentor gewertet. Hatte auch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Keeper, der vor die Füße von Wirtz abwehrte, der per Lupfer traf.

Gruda überragt bei Länderspiel-Debüt

Brajan Gruda - Note 1: Trug als Debütant zwar Trikotnummer zehn, soll im Klopp-System aber einen klassischen Rechtsaußen geben. Viele Angriffe gingen über seine rechte Seite. Schöner Flankenlauf, doch Havertz versemmelte einen relativ einfachen Kopfball, der das 3:0 gebracht hätte (19.). Narrte seinen Gegenspieler ein ums andere Mal mit flinken Körpertäuschungen. Sah Gelb nach einem Ellbogenschlag an der Mitellinie (40.). Willensstarker Sololauf zum 3:0 kurz nach der Pause (50.). Dürfte nicht sein letzter Länderspieltreffer gewesen sein.

Niklas Füllkrug - Note 3: Der Comebacker löste Havertz ab (74.) – ohne Torszene.

Ridle Baku - Note 3: Kam hinten rechts für Treu rein, musste keine Heldentaten mehr vollbringen.

Tom Bischof - Note 3: Rückte auf Pavlovics Position, blieb fehlerfrei.

Felix Nmecha - Note 3: Löste Wirtz ab (82.). Ohne Szene.

Said El Mala Kam zu spät für eine Benotung.