Noten zu Nordirland gegen Deutschland: Ex-Bayern-Flirt Woltemade schultert DFB-Elf zum Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt ein hochintensives WM-Qualifikationsspiel in Belfast bei Nordirland knapp mit 1:0. Die Noten für die DFB-Elf.

Wichtiger Arbeitssieg in Nordirland: Die DFB-Elf setzt sich in einer kämpferischen Partie mit 1:0 durch. Nick Woltemade erzielt das einzige Tor.

Die Noten für die deutsche Nationalmannschaft:

OLIVER BAUMANN - NOTE 2: Der Hoffenheim-Keeper hatte erneut die Chance, seinen Status als aktuelle Nummer eins zu untermauern. Und er nutzte sie. Musste in der 14. Minute bereits hinter sich greifen, doch der Treffer zählte nicht wegen Abseits. In der zweiten Halbzeit parierte er mehrmals stark, etwa in der 62. Minute gegen Charles. Oder in der 88. gegen Marshall. Top!

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Nagelsmann nahm keine Änderung in der Startelf im Vergleich zum 4:0 gegen Luxemburg vor, der Kapitän trieb das Spiel über die rechte Abwehrseite an. Mit seinem 105. Länderspiel rückte Kimmich auf Platz zehn der ewigen DFB-Rangliste vor.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Von Nebenmann Schlotterbeck für seine Zweikampfstärke gelobt, dies wollte er natürlich bestätigen. Das gelang ihm. Wichtig: Klärte per Kopf (90.+2).

NICO SCHLOTTERBECK - NOTE 3: Die Spekulationen über einen Bayern-Wechsel reißen nicht ab, der BVB-Star unternimmt auch wenig, um diese kleinzuhalten. Stabiler Auftritt, ließ sich auch von einem harten Foul des Nordiren Reid nicht beeindrucken (28.).

DAVID RAUM - NOTE 2: Hinten links derzeit die Nummer eins im DFB-Team, mit schönem Freistoßtor gegen Luxemburg. Knüpfte an die gute Leistung an, brachte viel Dynamik und Schärfe ins Spiel.

Adeyemi unglücklich, Pavlovic und Goretzka bilden Bayern-Zentrum

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Bayerns Youngster durfte abermals starten im Zentrum, ein Vertrauensbeweis. Bekam bei einem nordirischen Angriff einen Tritt auf den Knöchel, das schmerzte (14.). Vorne setzte er einen Fernschuss rechts neben das Tor (19.). Der meistgefoulte Spieler des Abends. Alle auf Aleks. Biss sich durch.

LEON GORETZKA - NOTE 3: Der offensivere Part neben Pavlovic im bayerischen Maschinenraum. Wollte einen Elfmeter haben, das Spiel lief aber zu Recht weiter (6.). Kämpferisch, verlässlich.

KARIM ADEYEMI - NOTE 4: Der Dortmund-Angreifer hatte Probleme, sich gegen die raue Gangart zu behaupten. Unglücklicher Auftritt. Vergab völlig frei vor dem Tor das 2:0 (47.). Sah die Gelbe Karte, ist damit im nächsten Quali-Spiel in Luxemburg gesperrt.

SERGE GNABRY - NOTE 3: In den vergangenen Wochen in Bestform, diesmal hatte er es schwer gegen einen aggressiven Gegner. Sorgte dennoch für Gefahr. Scheiterte mit einem Schuss an Peacock-Farrell (70.).

Wirtz engagiert, Woltemade erzielt erstes Länderspieltor

FLORIAN WIRTZ - NOTE 3: Der Liverpool-Neuzugang probierte viel mit Pässen und Dribblings, nicht alles gelang. Trotzdem: engagiert. Schöner Pass auf Adeyemi (47.).

NICK WOLTEMADE - NOTE 2: Wollte sein erstes Länderspiel-Tor erzielen – und das gelang ihm kurios. Nach Raums Ecke verlängerte Woltemade den Ball mit der hinteren Schulter ins Netz (31.). Erlösend für den Stürmer. Ein schöner Rücken kann eben auch entzücken.

MAXIMILIAN BEIER - NOTE 3: Der Dortmund-Stürmer kam für Adeyemi in die Partie (65.).

WALDEMAR ANTON, ROBERT ANDRICH, RIDLE BAKU und JONATHAN BURKHARDT ohne Note.