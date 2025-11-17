Noten zu Deutschland gegen Slowakei: Bayern-Stars treiben an, wirbeln und treffen

Die deutsche Nationalmannschaft feiert im letzten WM-Qualifikationsspiel einen souveränen Sieg gegen die Slowakei und hat das Ticket für die WM im kommenden Jahr in der Tasche. Die Noten für die DFB-Stars.

Die DFB-Elf feierte am Montagabend einen furiosen Sieg gegen die Slowakei und buchte damit ihr WM-Ticket.

Die deutsche Nationalmannschaft fährt zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada! Am Montagabend setzte sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei souverän mit 6:0 durch.

Die Noten für die DFB-Elf:

Oliver Baumann - Note 2: Dank Top-Gegenpressing seiner Vorderleute 20 Minuten lang überhaupt nicht im Spiel, dann gefordert – und da! Verhindert kurz nach dem 1:0 das 1:1.

Joshua Kimmich - Note 2: Lässt sich das "Endspiel" in seiner ehemaligen Fußball-Heimat Leipzig trotz maladem Knöchel nicht entgehen. Kennt die Laufwege von Vordermann Sané natürlich besser als zuletzt Ridle Baku. Szenenapplaus für ein herrliches Käptn-Tackling (15.). Perfekte Flanke zum 1:0.

Jonathan Tah - Note 3: Kaum zu sehen in Halbzeit eins – weil kaum gefordert in Sachen Defensive. Auch in Durchgang zwei ohne Probleme.

Nico Schlotterbeck - Note 2: Rückt für den gegen Luxemburg unsicheren Waldemar Anton in die Innenverteidigung. Geht ohne Rücksicht auf die kaum verheilte Verletzung zur Sache.

David Raum - Note 2: Hat díesmal wieder die Kickstiefel für die gefährlichen Flanken angezogen: gut so!

Aleksandar Pavlovic - Note 2: Präsenter, wacher als am Freitag, aber auch nicht so gefordert. Initiator des hübschen 2:0.

Leon Goretzka - Note 2: Sollte offenbar eher einen Achter als eine halbe Doppel-Sechs geben. Immer ein Faktor bei den Eckbällen von Raum und Wirtz. Feinfüßiges Mittelstück der Zauber-Kombi zum 2:0.

Sané überragt, Gnabry und Wirtz wirbeln

Leroy Sané - Note 1: Legt los wie selten gesehen: wie ein Bälle jagender Giftzwerg. Holt nach wenigen Sekunden den ersten Gegner von den Beinen: Zeichen setzen, wie früher Stefan Effenberg. Sein 3:0 in Minute 36 setzt ebenfalls ein Zeichen: läuft! Sein erstes Länderspieltor seit mehr als einem Jahr. Vier Minuten später gleich das nächste, zum 4:0. Und wie das läuft bei ihm!

Serge Gnabry - Note 2: Gibt den ersten Kopfball auf des Gegners Tor ab, kommt aber nicht richtig dahinter (4.). Hat nach feinem Woltemade-Pass und rasantem Sprint das 2:0 auf dem Fuß, scheitert aber am Keeper (24.). Fünf Minuten später trifft er, nach einer Feinfuß-Kombination mit Pavlovic und Goretzka, zum 2:0 (29.): astreines Bayern-Tor.

Florian Wirtz - Note 2: Mit Drang zum Tor, doch zunächst will er zu hoch hinaus: Der erste Schuss geht drüber (15.). Wunderbar dagegen der Diagonalpass in den Lauf von Sané vor dem 3:0. Nächster Zauberball vier Minuten später, wieder auf Sané: 4:0. Werden ihm gut tun, die beiden Assists.

Woltemade trifft erneut, Nagelsmanns Joker stechen

Nick Woltemade - Note 2: So frei darf man Big Nick nicht stehen lassen: Nickt die maßgerechte Kimmich-Flanke aus vier Metern zum 1:0 ein (18.). Schon sein viertes Länderspieltor in Serie.

Felix Nmecha - Note 3: Darf nach der Pause für Pavlovic ran. Fügt sich problemlos ein.

Ridle Baku - Note 2: Löst Kimmich nach 63 Minuten ab – und trifft vier Minuten später zum 5:0. Schöner Gerd-Müller-Jubel-Hüpfer.

Malick Thiaw - Note 3: Ersetzt den nächsten Rekonvaleszenten: Nico Schlotterbeck. Sieht für einen zarten Rempler gleich mal gelb (70.).

Nathaniel Brown - Note 3: Kommt für Raum (72.), bleibt aber vergleichsweise blass.

Assan Ouedraogo - Note 2: Auch der 19-Jährige darf noch eine Viertelstunde mitmachen. Trifft gleich mal zum 6:0 (79.).