Noten zu Deutschland gegen Slowakei: Bayern-Stars treiben an, wirbeln und treffen
Die deutsche Nationalmannschaft fährt zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada! Am Montagabend setzte sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei souverän mit 6:0 durch.
Die Noten für die DFB-Elf:
Oliver Baumann - Note 2: Dank Top-Gegenpressing seiner Vorderleute 20 Minuten lang überhaupt nicht im Spiel, dann gefordert – und da! Verhindert kurz nach dem 1:0 das 1:1.
Joshua Kimmich - Note 2: Lässt sich das "Endspiel" in seiner ehemaligen Fußball-Heimat Leipzig trotz maladem Knöchel nicht entgehen. Kennt die Laufwege von Vordermann Sané natürlich besser als zuletzt Ridle Baku. Szenenapplaus für ein herrliches Käptn-Tackling (15.). Perfekte Flanke zum 1:0.
Jonathan Tah - Note 3: Kaum zu sehen in Halbzeit eins – weil kaum gefordert in Sachen Defensive. Auch in Durchgang zwei ohne Probleme.
Nico Schlotterbeck - Note 2: Rückt für den gegen Luxemburg unsicheren Waldemar Anton in die Innenverteidigung. Geht ohne Rücksicht auf die kaum verheilte Verletzung zur Sache.
David Raum - Note 2: Hat díesmal wieder die Kickstiefel für die gefährlichen Flanken angezogen: gut so!
Aleksandar Pavlovic - Note 2: Präsenter, wacher als am Freitag, aber auch nicht so gefordert. Initiator des hübschen 2:0.
Leon Goretzka - Note 2: Sollte offenbar eher einen Achter als eine halbe Doppel-Sechs geben. Immer ein Faktor bei den Eckbällen von Raum und Wirtz. Feinfüßiges Mittelstück der Zauber-Kombi zum 2:0.
Sané überragt, Gnabry und Wirtz wirbeln
Leroy Sané - Note 1: Legt los wie selten gesehen: wie ein Bälle jagender Giftzwerg. Holt nach wenigen Sekunden den ersten Gegner von den Beinen: Zeichen setzen, wie früher Stefan Effenberg. Sein 3:0 in Minute 36 setzt ebenfalls ein Zeichen: läuft! Sein erstes Länderspieltor seit mehr als einem Jahr. Vier Minuten später gleich das nächste, zum 4:0. Und wie das läuft bei ihm!
Serge Gnabry - Note 2: Gibt den ersten Kopfball auf des Gegners Tor ab, kommt aber nicht richtig dahinter (4.). Hat nach feinem Woltemade-Pass und rasantem Sprint das 2:0 auf dem Fuß, scheitert aber am Keeper (24.). Fünf Minuten später trifft er, nach einer Feinfuß-Kombination mit Pavlovic und Goretzka, zum 2:0 (29.): astreines Bayern-Tor.
Florian Wirtz - Note 2: Mit Drang zum Tor, doch zunächst will er zu hoch hinaus: Der erste Schuss geht drüber (15.). Wunderbar dagegen der Diagonalpass in den Lauf von Sané vor dem 3:0. Nächster Zauberball vier Minuten später, wieder auf Sané: 4:0. Werden ihm gut tun, die beiden Assists.
Woltemade trifft erneut, Nagelsmanns Joker stechen
Nick Woltemade - Note 2: So frei darf man Big Nick nicht stehen lassen: Nickt die maßgerechte Kimmich-Flanke aus vier Metern zum 1:0 ein (18.). Schon sein viertes Länderspieltor in Serie.
Felix Nmecha - Note 3: Darf nach der Pause für Pavlovic ran. Fügt sich problemlos ein.
Ridle Baku - Note 2: Löst Kimmich nach 63 Minuten ab – und trifft vier Minuten später zum 5:0. Schöner Gerd-Müller-Jubel-Hüpfer.
Malick Thiaw - Note 3: Ersetzt den nächsten Rekonvaleszenten: Nico Schlotterbeck. Sieht für einen zarten Rempler gleich mal gelb (70.).
Nathaniel Brown - Note 3: Kommt für Raum (72.), bleibt aber vergleichsweise blass.
Assan Ouedraogo - Note 2: Auch der 19-Jährige darf noch eine Viertelstunde mitmachen. Trifft gleich mal zum 6:0 (79.).
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen