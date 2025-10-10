Noten zu Deutschland gegen Luxemburg: Kimmich mit Doppelpack – Gnabry in Bayern-Form
Deutschland zeigt eine gute Reaktion und besiegt Luxemburg verdient 4:0. Joshua Kimmich schnürt einen Doppelpack, auch Serge Gnabry trägt sich in die Torschützenliste ein. Weiter geht's für die DFB-Elf am kommenden Montag in Belfast gegen Nordirland.
Die Noten für die deutsche Nationalmannschaft:
OLIVER BAUMANN - NOTE 3: Der Hoffenheim-Torhüter mit seinem Heimpublikum im Rücken – und dem Gespenst Manuel Neuer im Nacken. Hatte nicht viel tun, strahlte Souveränität aus.
JOSHUA KIMMICH - NOTE 1: Der Kapitän wurde überraschend wieder rechts hinten aufgeboten, er spielte herausragend. Und traf zum 2:0 per Elfmeter (21.) sowie per Abstauber zum 4:0 (50.). Sehr souverän.
JONATHAN TAH - NOTE 3: Umsichtiger Abwehrchef der DFB-Elf. Gegen die ungefährlichen Luxemburg-Stürmer ohne Probleme.
NICO SCHLOTTERBECK - NOTE 3: Comeback in der Nationalmannschaft nach langer Verletzungspause. Ohne Fehl und Tadel, gewohnt solide.
DAVID RAUM - NOTE 2: Links hinten gesetzt, Maxi Mittelstädt wurde nicht eingeladen. Und er unterstrich seinen Status: Per hübschem Freistoß traf der Leipzig-Kapitän zum 1:0 (12.). Bereicherung für die Mannschaft.
Bayern-Stars Pavlovic und Goretzka haben das Mittelfeld im Griff
ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Kampfstark im Mittelfeldzentrum, stoppte die gegnerischen Angriffe schon im Ansatz.
LEON GORETZKA - NOTE 2: Dynamischer Antreiber auf der Sechserposition. Laufstark, oft am Ball. Stützte der Mannschaft.
FLORIAN WIRTZ - NOTE 2: Der Liverpool-Legionär zeigte sich in besserer Form als zuletzt. Gute Ideen im Spiel nach vorne.
SERGE GNABRY - NOTE 2: Bayerns Angreifer unterstrich seine starke Verfassung aus dem Verein.
KARIM ADEYEMI - NOTE 3: Der Dortmunder war ständig unterwegs, nicht alles klappte. Sehr bemüht.
Woltemade wartet weiter auf erstes Länderspieltor
NICK WOLTEMADE - NOTE 2: Der Newcastle-Gigant traf früh, doch sein Tor zählte wegen Handspiels nicht. Ganz wichtig als Anspielstation in vorderster Spitze.
RIDLE BAKU - NOTE 3: Mal wieder beim Nationalteam dabei, hat sich bei Leipzig empfohlen. Gute Alternative.
JONATHAN BURKARDT - NOTE 3: Der Frankfurt-Stürmer wirbelte munter mit. Ein Tor gelang ihm nicht.
MAXIMILIAN BEIER und Debütant NATHANIEL BROWN kamen zu spät für eine Bewertung.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen