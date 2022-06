Noten zu Deutschland gegen Italien: Werner holt sich mit zwei Treffern Selbstvertrauen zurück

Die deutsche Nationalmannschaft spielt im letzten Spiel dieser Saison 5:2 gegen Italien. Die Noten für die DFB-Kicker.

Mönchengladbach - Jetzt heißt es ab in den Urlaub: Mit zwei Treffern gegen Italien holt sich Timo Werner wieder etwas Selbstvertrauen zurück. Die DFB-Kicker in der Einzelkritik nach dem 5:2 gegen Italien in Mönchengladbach:

Die Noten für die DFB-Elf in Mönchengladbach:

MANUEL NEUER - NOTE 1: Erste Weltklasseparade in Minute acht, aus kurzer Distanz gegen Raspadori, der Süle entwischt war. Zweite unfassbare Glanztat kurz nach der Pause, die aber unnötig war, da schon abseits gepfiffen war. Chancenlos bei den Gegentoren.

LUKAS KLOSTERMANN - NOTE 3: Höchst unauffällige Partie des Leipziger Thilo-Kehrer-Ersatzes, der weder offensiv noch defensiv großartig in Erscheinung trat.

ANTONIO RÜDIGER - NOTE 3: Hinten wenig bis gar nicht gefordert, vorne angesichts der allgemeinen Betriebsamkeit nicht wirklich gefragt. Sah nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter gelb (59.).

NIKLAS SÜLE - NOTE 3: Zwang seinem Keeper mit nachlässigem Rückpass ins Dribbling(29.), köpfelte hinten einen Flankenball nicht ungefährlich in die Mitte anstatt zur Seite (46.).

DAVID RAUM - NOTE 2: Mal wieder ein paar Assists für den defensiv kaum geforderten Flankengott aus Hoffenheim: Zwei seiner Hereingaben fanden die Torschützen Kimmich und Müller.

ILKAY GÜNDOGAN - NOTE 2: 15. Tor im 60. Länderspiel: ManCitys Meisterschafts-Winner traf kurz vor dem Halbzeitpfiff vom Elfmeterpunkt, frech in die Mitte.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Mausert sich zum Torschützen vom Dienst gegen Italien. Traf in Minute zehn zum 1:0: Flanke von Raum, Annahme mit dem starken Rechten, Abschluss mit dem schwächeren Linken. So frei steht man gegen eine italienische Abwehr allerdings nur, wenn Weihnachten und Ostern zusammen fallen.

LEROY SANE - NOTE 2: Legte los wie die Feuerwehr: Flachschuss aus 18 Metern - knapp vorbei (7.). Später nach feinem Müller-Pässchen eine noch bessere Chance, doch da zielte er zu zentral aufs Tor (39.). Arbeitete aber auch bienenfleißig gegen den Ball, auch mal am eigenen Strafraum. Hatte das 4:0 auf dem Fuß, stand aber abseits (57.).

THOMAS MÜLLER - NOTE 2: Direkt wach, der Routinier: Schickte nach wenigen Sekunden Timo Werner Richtung 1:0, doch der vertändelte. Auch bei Sanés Großchance hatte er vorbereitend die Füße im Spiel. In Halbzeit zwei dann ein echter Knorzel-Müller: 43. Länderspieltreffer mit einem alles andere als schulmäßig getroffenem Schuss zum 3:0 (51.).

JONAS HOFMANN - NOTE 2: Durfte bei seinem Heimspiel in Gladbach von Anfang an ran. Hätte in Minute 33 auch fast von halbrechts ein Tor erzielt, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Donnarumma. Holte kurz vor der Pause den Elfer raus, den Gündogan cool genau in der Mitte des Tores versenkte (45.).

TIMO WERNER - NOTE 3: Schon nach 19 Sekunden mit einem typischen Werner-Move: schick von Kollege Müller freigespielt, aber aufs Kläglichste verstolpert - kein guter Start für den schon seit Jahren nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzenden Torjäger in spe. Es folgten: Fehlpässe, gescheiterte Dribblings und eine Donnarumma-Parade (40.) - ein ziemlicher Anti-Lauf, den der Champions-League-Sieger von 2021 da hat. Balsam dann in den Minuten 68 und 69: Doppelpack!

SERGE GNABRY - NOTE 2: Kam nach einer Stunde für Hofmann und bereitete gleich mal Werners erlösenden Treffer zum 4:0 vor.

JAMAL MUSIALA, LUKAS NMECHA, JONATHAN TAH UND ANTON STACH: Kamen zu spät für eine Bewertung.