Die deutsche Nationalmannschaft verliert die Heimpremiere von Bundestrainer Jürgen Klopp gegen Griechenland mit 0:1. Die Noten für die DFB-Elf.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre erste Niederlage unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp hinnehmen müssen. In Augsburg verlor die DFB-Elf nach schwacher Leistung mit 0:1 gegen Griechenland. Die Einzelkritik der AZ.

Vagnoman zu zögerlich vor dem 0:1

ALEXANDER NÜBEL - NOTE 3: Der Besiktas-Keeper durfte sich beweisen, Marc-André ter Stegen saß diesmal nur auf der Bank. Doch Nübel hatte lange fast gar nichts zu halten gegen sehr defensive Griechen. Wenn er gefordert wurde, war er da. Beim 0:1 dann ohne jede Chance.

JOSHA VAGNOMAN - NOTE 5: Rechts hinten in der Viererkette eingesetzt. Der Stuttgarter versuchte einiges nach vorne, ihm gelang jedoch nicht viel. Hinten deutlich zu zögerlich vor dem 0:1.

YANN AUREL BISSECK - NOTE 3: Auch der Innenverteidiger von Inter Mailand erhielt eine Chance in der Startelf. Körperlich sehr robust, sah nach einem Foul in der eigenen Hälfte die Gelbe Karte (17.). Bissig. Hinterließ insgesamt einen abgeklärten Eindruck. Gutes Stellungsspiel. Köpfte nach einer Ecke neben das Tor (77.).

Kapitän gegen Griechenland: Joshua Kimmich. © IMAGO

Kimmich dirigierte das Mittelfeld

JONATHAN TAH - NOTE 4: Einer der gesetzten Spieler bei Klopp. Der Bayern-Profi gab den Abwehrchef. Blieb wie viele seiner Kollegen nicht fehlerfrei.

NATHANIEL BROWN - NOTE 4: Hinten links in der Abwehrkette mit viel Offensivgeist und ordentlichen Flanken. Defensiv ließ er aber zu viel zu.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Der Kapitän dirigierte über weite Strecken das Mittelfeld. Toller Freistoß, den Tzolakis über die Latte lenkte (53.). Negativ: Schlimmer Ballverlust, der fast zum 0:1 führte (68.). Dann fälschte er beim 0:1 durch Kourbelis den Ball ins eigene Tor ab (74.). Bitter.

Gab gegen Griechenland sein Debüt für die Nationalmannschaft: Bambasé Conté. © IMAGO

Conté mit Länderspieldebüt

FELIX NMECHA - NOTE 4: Torschütze gegen die Niederlande, wollte erneut seine Offensivstärke einbringen. Oft am Ball, kam letztlich aber nur selten in die gefährliche Zone. Einmal war er durch, da schoss er links am Tor vorbei (54.). Vor der Griechen-Führung ließ er sich ganz leicht ausspielen.

KARIM ADEYEMI - NOTE 3: Seit seinem Wechsel zum FC Barcelona wie verwandelt, aktuell in sehr guter Verfassung. Gute Körpertäuschung, schoss dann aber weit am Tor vorbei (21.). Mit einem super Dribbling, schoss über den Kasten (27.). Blieb gefährlich, Tzolakis parierte seinen Fernschuss (31.). Bester deutscher Offensivspieler.

BAMBASÉ CONTÉ - NOTE 4: Länderspieldebüt für den 23-Jährigen von der TSG Hoffenheim. Spielte auf der Zehnerposition – und gab den ersten Warnschuss ab: Knapp rechts vorbei (2.). Danach unauffällig. Probierte es in der zweiten Halbzeit noch mal: gehalten (49.).

In Unterhaching ausgebildet: Karim Adeyemi. © IMAGO

Wirtz ohne Kreativität

KEVIN SCHADE - NOTE 5: Wie schon gegen die Niederländer als Außenstürmer aufgeboten. Und abermals mit einem blassen Auftritt. Blieb ohne gefährliche Szene. Schwach im Zweikampf.

YOUNES EBNOUTALIB - NOTE 5: Der Frankfurter ersetzte im Sturmzentrum den verletzt abgereisten Kai Havertz. Bekam fast keinen Ball, obwohl er viel lief. Die Griechen verteidigten clever. Kein allzu glücklicher Abend für ihn.

FLORIAN WIRTZ - NOTE 4: Wurde für Conté eingewechselt (65.), sollte für mehr Kreativität sorgen. Das gelang ihm nicht.

JONATHAN BURKARDT - NOTE 4: Kam für Schade ins Spiel (65.). Auch vom Frankfurt-Angreifer war wenig zu sehen.

SERGE GNABRY, ANTON STACH und HENNES BEHRENS kamen zu spät für eine Bewertung.