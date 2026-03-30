Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt in Stuttgart mit 2:1 gegen Ghana. So hat der AZ-Reporter die Leistung der DFB-Elf gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

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Jubelte nach dem Treffer von Kai Havertz: Die DFB-Elf um Joshua Kimmich.

Chance genutzt: Als Nathaniel Brown nach einer guten Stunde ausgewechselt wurde, drückte und herzte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt innig. Der 22-jährige Amberger, in der Jugend des 1. FC Nürnberg ausgebildet, überzeugte beim 2:1 im WM-Test gegen Ghana als Ersatz für Stammkraft David Raum. Hat sich Brown nun das WM-Ticket gesichert?Die DFB-Spieler in der Einzelkritik:

Tah schaltete sich stets bei Standards mit ein

ALEXANDER NÜBEL - NOTE 3: Drittes Länderspiel für den Torhüter des VfB in "meinem Wohnzimmer" wie er sagte. Außer Rückpässen und Zuspielen im Aufbau kaum gefordert. Chancenlos beim 1:1.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der DFB-Kapitän in seinem 108. Länderspiel als Rechtsverteidiger aufgeboten, nach einer Stunde wieder als Sechser unterwegs. Rettete einmal im Fünfmeterraum in höchster Not.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Bayerns Abwehrchef auch unter Nagelsmann mit viel Verantwortung. Schaltete sich bei Standards stets nach vorne ein, sein Linksschuss-Hammer wurde von Ghanas Keeper Asare über die Latte gelenkt. Nach der ersten Hälfte ausgewechselt.

Konnte beim 1:1 durch Abdul Fatawu Issahaku nur zuschauen: Alexander Nübel. © IMAGO

Stiller passsicher gegen Ghana

NICO SCHLOTTERBECK - NOTE 3: Der linke Innenverteidiger hatte in Basel ein paar Wackler im Aufbauspiel. Defensiv dafür wertvoll, verhinderte mit Einsatz und seinem Knie energisch das 1:1 (52.).

NATHANIEL BROWN - NOTE 2: Der Frankfurter durfte Raum auf der Linksverteidiger-Position ersetzen. In seinem dritten Länderspiel sehr fleißig, mit vielen Ballgewinnen und gutem Zweikampftiming. Stets auf Ballhöhe und super engagiert.

ANGELO STILLER - NOTE 4: Der Stuttgarter, in der Bayern-Jugend ausgebildet, erhielt die nächste Bewährungschance im Mittelfeldzentrum. Passsicher, defensiv wacklig, mit wenig Impulsen nach vorne. Holte mit seiner Aktion den Handelfmeter heraus.

Denker und Lenker beim DFB: Kapitän Joshua Kimmich, hier mit Leipzigs David Raum. © IMAGO

Havertz trifft vom Punkt

PASCAL GROSS - NOTE 3: Gab den Goretzka in der offensiveren Sechser-Rolle. Kurbelte viel nach vorne an, mit einem haarigen Querpass vor dem eigenen Strafraum. Ansonsten souverän mit seiner langjährigen Premier-League-Erfahrung (Brighton), ein verlässlicher Sechser.

FLORIAN WIRTZ - NOTE 3: Nach der Basel-Gala mit zwei Traumtoren und zwei Vorlagen. Gegen Ghana auch defensiv gefordert, machte viele Meter nach hinten. Traf entschlossen und knallhart nach Woltemade-Ablage – war jedoch im Abseits.

KAI HAVERTZ - NOTE 3: Der Angreifer vom FC Arsenal kam als Linksfuß meist über die rechte Außenbahn, spielte schlaue Bälle ins Zentrum. Cool und souverän beim Handelfmeter zum 1:0, sein 21. Länderspieltreffer. Durfte danach duschen.

Undav sorgt für DFB-Sieg

SERGE GNABRY - NOTE 4: Der Bayern-Profi erneut als Musiala-Vertreter in der Zehner-Rolle. Lief viel, schmiss sich in Zweikämpfe – im Passspiel und Dribbling hier und da umständlich. Zur Pause raus.

NICK WOLTEMADE - NOTE 3: Zehntes Länderspiel, bisher vier Tore. Der Mittelstürmer von Newcastle United setzte den Ball aus guter Position flach am langen Pfosten vorbei (4.). Traf mit einem Kopfball die Latte (53.), hatte immer irgendwo einen Fuß drin.

DENIZ UNDAV - NOTE 2: Der schwäbische Volksheld, Liebling der VfB-Fans, wurde schon in der ersten Halbzeit von den Fans lautstark gefordert. Nagelsmann brachte Undav nach der Pause für Gnabry, also als Zehner. Erst unauffällig, dann Matchwinner mit einem Toptor.

Durfte sich erneut zeigen: Bayern-Shootingstar Lennart Karl. © IMAGO

Karl bekommt erneut Einsatzminuten

ANTONIO RÜDIGER - NOTE 3: Erstmals seit September wieder mit einem DFB-Einsatz. Der Innenverteidiger von Real Madrid kam ab der zweiten Hälfte für Tah: Agierte solide.

LENNART KARL - NOTE 2: Zweiter Joker-Einsatz nach dem Debüt in der Schweiz. Wirbelte sofort über den rechten Flügel, gute Flanke auf Woltemade. Riss die Fans von den Sitzen mit seinen Tempo-Dribblings auf engstem Raum.

DAVID RAUM - NOTE 3: Der Leipziger ist gesetzt als Linksverteidiger, fügte sich ordentlich rein. Weckte als Mentalitätsspieler seine Teamkollegen nach dem 1:1.

LEON GORETZKA - NOTE 3: Löste Stiller ab (61.), fand schwer in Tritt, arbeitete viel. Dicker Fehlpass.

CHRIS FÜHRICH - NOTE 4: Der nächste VfB-ler. Ab der 61. auf dem linken Flügel im Sprinttempo unterwegs, allerdings ohne Durchsetzungskraft.

JOSHA VAGNOMAN - NOTE 5: Zweites Länderspiel für den VfB-Verteidiger (ab der 61.), ließ sich vor dem Ausgleich im Defensivzweikampf böse vernaschen.

LEROY SANÉ - OHNE NOTE: Der Flügelspieler kam für Woltemade (79.), wurde bei der Einwechslung von Teilen der Fans ausgepfiffen. Kopfballvorlage zum 2:1.