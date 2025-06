Die Nationalmannschaft verliert das Spiel um Platz drei der Nations League mit 0:2 gegen Frankreich. So hat der AZ-Reporter die DFB-Kicker gesehen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann in der Einzelkritik.

Joshua Kimmich und die DFB-Elf musste sich Frankreich in der Nations League geschlagen geben.

Letztes Länderspiel der Saison für die deutsche Nationalmannschaft: Nach der verdienten 1:2-Pleite im Halbfinale der Nations-League-Endrunde vor vier Tagen in München gegen Portugal setzte es im Spiel um Platz drei eine weitere Niederlage. Eine große Enttäuschung für das DFB-Team, das diese Mini-Heim-EM nur auf Rang vier abschloss.

Noten zu Deutschland gegen Frankreich: Olise-Treffer knockt Deutschland aus

Gegen Vizeweltmeister Frankreich kassierte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den vor-entscheidenden Treffer zum 0:1 durch Kylian Mbappé in der 45. Minute, am Ende legte Bayerns eingewechselter Franzose Michael Olise per Kontertor zum 2:0 nach. Vor 51.313 Zuschauern in der Stuttgarter MHP-Arena gab es einige strittige Szenen. Ein zunächst gegebener Elfmeter gegen Karim Adeyemi wurde nach VAR-Check zurückgenommen (Schwalbe/35.), der vermeintliche Ausgleich durch den eingewechselten Deniz Undav nach einem vorherigen Foul von Niclas Füllkrug ebenfalls.

Das nächste Länderspiel findet erst im Herbst statt. Dann beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die WM-Qualifikation mit einem Auswärtsspiel: am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei. Außerdem in der – für die Nationalelf ziemlich machbaren – Gruppe: Nordirland und Luxemburg. Die DFB-Noten:

Barca-Keeper ter Stegen zeigt starke Reflexe gegen Frankreich

MARC-ANDRÉ TER STEGEN - NOTE 2: Spiel Nummer zwei als Wieder-Nummer-Eins. Der Torhüter des FC Barcelona einige Male auf der Linie gefordert, zeigte starke Reflexe. Konnte den Schuss von Mbappé zum 0:1 aus kurzer Distanz nicht halten. Auch stark auf der Linie gegen Thuram (70.) und Mbappés Direktschuss. Ein wertvoller Rückhalt.

Kylian Mbappé erzielt das 1:0. Torwart Marc-André ter Stegen hechtet vergebens. © Marijan Murat/dpa

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der neue DFB-Kapitän in seinem 101. Länderspiel zwar als Rechtsverteidiger aufgeboten, jedoch oft im zentralen Sechser-Raum zu finden. Unterschätzte den Flankenball und stand dann falsch: Sein Bock, das 0:1. Nach zahlreichen Wechseln mal wieder im Mittelfeld als Sechser gefordert.

DFB: Tah aufmerksam, Koch legt das 0:2 unglücklich auf

ROBIN KOCH - NOTE 5: Der Frankfurter Innenverteidiger machte sein zweites Länderspiel hintereinander von Beginn an, durfte anders als Waldemar Anton (Bank) starten. Schwierig für ihn, ständig in die Laufduellen mit den französischen Sprintern gehen zu müssen. Dicker Bock als er klären wollte und Mbappé den Ball in den Lauf legte – das 0:2.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Bayerns neuer Innenverteidiger, schon ab der Klub-WM für die Münchner im Einsatz, agierte sehr aufmerksam im Zentrum, sah allerdings auch mal die Rücklichter von Mbappé im Laufduell. Guter Balldieb. Kassierte Gelb nach einem intensiven Gerangel à la Tête-à-Tête mit Ex-Bayer Hernández.

Pavlovic-Ersatz Gross mit Übersicht und guten Pässen

DAVID RAUM - NOTE 5: Der Leipziger erhielt auf der Linksverteidiger-Position den Vorzug vor Mittelstädt. Mit viel Offensivdrang auf Linksaußen, aber auch technischen Schwierigkeiten. In den Sprintduellen mit Kolo Muani total unterlegen. Nach Zweikämpfen meist übertrieben theatralisch.

PASCAL GROSS - NOTE 3: Der Dortmunder, neu reingekommen anstelle von Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic, mit seinem 15. Länderspiel. Als Sechser mit Übersicht und guten Pässen in die Tiefe, aber auch Ballverlusten, wenn er zu langsam abspielte. Ordentliche Leistung bis zur Auswechslung nach 73 Minuten.

Tat sich schwer gegen Frankreich: Leon Goretzka. © IMAGO

LEON GORETZKA - NOTE 5: Hat sich wieder festgespielt im DFB-Mittelfeld. Vierter Einsatz in Folge, diesmal mit Partner Groß im Zentrum. Arbeitete viel, versuchte Lücken zuzulaufen und Löcher zu stopfen. Tat jedoch für den Spielaufbau in der Offensive viel zu wenig. Ausgewechselt in der 65. Minute.

FLORIAN WIRTZ - NOTE 4: Der Bald-Liverpooler agierte als variabler Zehner, der oft die Seiten wechselte. Traf den Pfosten aus einer Top-Position, als ihm Füllkrug den Ball auflegte. Bei Standards brachte er auch nicht die erhofften Ideen und Impulse.

Adeyemi mit viel Tempo und Tricks

KARIM ADEYEMI - NOTE 4: Drehte von Beginn an richtig auf als Rechtsaußen. Sehr agil und trickrein, mit direktem Zug zum Tor. Der BVB-Angreifer mit richtig viel Tempo, aber zu verspielt und mit Ballverlusten. Sah für seine Schwalbe Gelb (nach VAR-Check).

NICK WOLTEMADE - NOTE 4: Erste Chance in Minute zwei: Doch der Mittelstürmer des VfB Stuttgart, diesmal eher eine hängende Spitze, schon Maignan zu direkt an. Scheiterte nach schneller Direktabnahme an Maignan (43). Spielte ganz gut mit, agierte manchmal zu umständlich. Zur Halbzeit ausgewechselt.

NICLAS FÜLLKRUG - NOTE 4: Bisher 14 Tore in 23 Länderspielen, erstmals wieder von Beginn an seit Anfang September. Der Mittelstürmer haute sich voll rein, steckte ganz gut Bälle durch, kam aber selbst kaum zu Abschlüssen. Guter Einsatz samt Ballgewinn vor dem vermeintlichen 1:1 – wegen Foul zurückgepfiffen.

Durfte gegen Frankreich das erste Mal für die DFB-Elf spielen: Bayern-Neuzugang Tom Bischof. © IMAGO

Bischof feiert DFB-Debüt gegen Frankreich

DENIZ UNDAV - NOTE 4: VfB für VfB: Der Offensivspieler der Schwaben kam für Woltemade, agierte als Zehner. In seinem sechsten Länderspiel mit belebender Wirkung und einem Treffer – zurückgenommen nach VAR-Check. Ihm fehlen Durchschlagskraft und Tempo.

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT - NOTE 4: Der Stuttgarter ersetzte Raum als Linksverteidiger in einem Eins-zu-Eins-Wechsel (65.). Seine Flankenläufe brachten allerdings auch nicht mehr ein als die von Raum. Kein entscheidendes Upgrade zu Raum.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Der Bald-Bayer, ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt, kam ab der 65. Minute zu seinem Länderspiel-Debüt. Bemühte sich sehr, versuchte in der Mitte Ordnung und Struktur reinzubringen, war aktiv. Aber ohne Fortune.

THILO KEHRER - NOTE 4: Der Nachrücker für Bisseck (Inter Mailand) kam zwei Jahre nach seinem letzten DFB-Einsatz wieder einmal zum Zug. Der Abwehrspieler der AS Monaco rückte ab der 73. Minute auf die Rechtsverteidiger-Position. Konnte den Laden auch nicht dichthalten.

SERGE GNABRY - OHNE NOTE: Der Bayern-Profi, reingekommen in der 78. Minute, mit einer Konter-Chance. Vergab jedoch leichtfertig und schlampig – weit vorbei. Da muss mehr kommen von einem Flügelstürmer, der 51 Länderspiele und 22 Tore auf dem Konto hat.