Wer wird Tippkönig? Jetzt WM-Spiele tippen und Traumpreise gewinnen

Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür – und Sie können schon jetzt die ersten Tipps abgeben. Beim großen WM-Tippspiel der Abendzeitung beweisen Sie, ob Sie mehr Treffer landen als die Nationalelf.

Tippen Sie die Spiele der Weltmeisterschaft und messen Sie sich mit anderen Fußballfans. Bei unserem WM-Tippspiel stehen exklusive Gewinne am Ende des Turniers: Neben Ruhm und Ehre für die besten Tipps gibt es Preise, die echte Erlebnisse versprechen. Insgesamt warten zehn besondere Preise auf glückliche Gewinner.

Je früher Sie einsteigen, desto besser Ihre Ausgangsposition – also: kostenlos anmelden, lostippen und mit etwas Glück gewinnen!

Diese Preise warten auf die Tippspiel-Gewinner

1. Preis: Reisegutschein für vier Personen ins Narzissendorf Zloam

Freuen Sie sich auf eine Auszeit im Narzissendorf Zloam am Grundlsee. © Narzissendorf Zloam

Zu gewinnen gibt es vier Nächte für zwei Erwachsene und zwei Kinder in einem original Ausseer Haus, eingebettet in die Natur des steirischen Salzkammerguts. Zwischen Grundlsee, Narzissenwiesen und Naturbadeteich erwartet Sie ein Ort, an dem der Sommer leise, leicht und unvergesslich wird.

Ob barfuß durchs Gras, mit einem guten Buch auf der Terrasse, beim Sprung in den Badeteich oder bei gemeinsamen Erlebnissen mit der Familie – hier entstehen Erinnerungen, die bleiben. Freuen Sie sich auf eine Auszeit voller Natur, Ruhe und echtem Salzkammergut-Gefühl im Narzissendorf Zloam am Grundlsee.

2. Preis: 1 x 2 VIP-Tickets für FC Augsburg – Bayern München

VIP-Tickets für FC Augsburg – Bayern München gewinnen! © FC Augsburg

Sportlich geht es beim zweiten Preis weiter: Zwei exklusive VIP-Tickets für das Topspiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München in der Saison 2026/27. Erleben Sie Fußball auf höchstem Niveau in der LOTTO Bayern Loge im VIP-Bereich mit hochwertigen Speisen und Getränken sowie Premium-Sitzplätzen mit bester Sicht auf das Spielfeld.

3. Preis: 1 x 2 VIP-Tickets für den 1. FC Nürnberg

VIP-Tickets für den 1. FC Nürnberg gewinnen! © 1. FC Nürnberg

Der dritte Preis bringt Sie ebenfalls ins Stadion: Zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des 1. FC Nürnberg in der Saison 2026/27. Freuen Sie sich auf ein besonderes Stadionerlebnis inklusive Zugang zur LOTTO Bayern-Loge im Max-Morlock-Stadion mit erstklassiger Verpflegung.

4. und 5. Preis: Ballonfahrt für zwei Personen

Mit dem vierten und fünften Preis heben Sie wortwörtlich ab – jeweils eine Ballonfahrt für zwei Personen. Mit etwas Glück schwebt ihr schon bald mit Pioneer Travel Ballonfahrten über die beeindruckende Landschaft rund um Chiemsee und München. Sanft vom Wind getragen genießt ihr die Freiheit hoch über dem Alltag.

6. Preis: 1 x 2 Tickets für ein Heimspiel des TSV 1860 München in der Saison 2026/2027

Zwei Tickets für ein Heimspiel des TSV 1860 München gewinnen! © IMAGO/Heiko Becker

7. - 10. Preis: DFB-Trikots