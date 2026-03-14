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Nmecha zu Schiri-Zusammenprall: "Hätte den Ball gekriegt"

Im Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg muss die Partie nach einer ungewöhnlichen Szene kurz unterbrochen werden. Ein Beteiligter spricht anschließend darüber.
dpa |
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Schiri Bastian Dankert lag nach einem Zusammenprall mit Felix Nmecha kurz auf dem Rasen.
Schiri Bastian Dankert lag nach einem Zusammenprall mit Felix Nmecha kurz auf dem Rasen. © Bernd Thissen/dpa
Dortmund

Die kuriose Szene mit Schiedsrichter Bastian Dankert kommentierte Felix Nmecha mit einem Lächeln. "Mir hat's überhaupt nicht wehgetan. Ich glaube, nur seinem Rücken", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund. Beim Versuch, an den Ball zu kommen, war der 25-Jährige beim 2:0 gegen den FC Augsburg gegen Dankert geprallt. Der Unparteiische sank zu Boden, blieb kurz liegen, leitete die Partie dann aber weiter.

"Ich glaube, er ist okay. Ich hoffe, dass er okay ist", sagte Nmecha und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Ich hätte den Ball gekriegt."

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