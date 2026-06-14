Nicht schon wieder! DFB-Team kämpft gegen den WM-Fluch

Man ist gewarnt. Dennoch: Der Pleite-Hattrick der deutschen Nationalelf zum WM-Auftakt scheint diesmal wenig realistisch. Warum ein Erfolg gegen Curacao schon mehr als die halbe Miete für die K.o.-Runde wäre.

Es hat ein bisschen was von Champions-League-Feeling, ist aber noch viel Größer. Die deutsche Nationalelf behält bei dieser WM den Rhythmus bei, den die Nationalspieler von ihren Klubs kennen.

Der Plan für den Samstag sieht so aus: Abschlusstraining um 11 Uhr in – mittlerweile - heimischen Gefilden, sprich auf dem Trainingsplatz "Spry Stadium" im DFB-Basecamp von Winston-Salem, und dann geht’s am frühen Nachmittag per Bus zum Regionalflughafen "Smith Reynolds". Von dort per Charter nach Houston. Zum WM-Auftaktspiel des DFB-Teams am Sonntag gegen Curaçao (19 Uhr, ARD & MagentaTV). Anpfiff vor Ort: 12 Uhr mittags. High Noon für die DFB-Elf. Ohne Hitze-Schock. Das Dach des "Houston Stadium" wird geschlossen sein. Somit kickt es sich ein wenig entspannter, weil voll klimatisiert.

"Wir brennen auf das erste Spiel"

Das Klima im DFB-Quartier im nun deutlich heißer gewordenen Winston-Salem in North Carolina (seit Donnerstag in der Spitze über 35 Grad) war heiter bis fröhlich. Auch die Anspannung stieg. "Es ist gut, wenn's endlich losgeht und der Ball rollt", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Wir brennen auf das erste Spiel", meinte DFB-Sportdirektor Rudi Völler schon vor Tagen. Zu spüren ist rund um die Nationalelf: Eine Mischung aus kindlicher Vorfreude und Druck, den ein Profi verspürt auf der größtmöglichen Bühne der Welt. Mitten im Sommer ist Weihnachten. Man kann es kaum erwarten. Andererseits weiß man nicht, was einen erwartet. Zwei Wundertüten sind am Start. Hier das Team von Außenseiter Curaçao, die kleinste Nation (nach Einwohnerzahl und Fläche), die sich jemals für eine WM qualifiziert hat.

Und dort die deutsche Nationalmannschaft. Wie weit kommt die Nagelsmann-Truppe? Selten hatten die Tipps auf das Abschneiden eine solche große Bandbreite. Vom Coup, den WM-Titel zu gewinnen, den fünften in der Geschichte, bis hin zum Ausscheiden in der Vorrunde, ist alles dabei. Moment – war da nicht was?

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Nicht schon wieder! Der Pleite-Hattrick soll vermieden werden

Die DFB-Auswahl, bei WM-Endrunden mittlerweile ein K.o.-Runden-Exot, ist gewarnt - von ihren eigenen Erfahrungen. Eine teuer erkaufte Motivation. 2018 in Russland (0:1 gegen Mexiko) und 2022 in Katar (1:2 gegen Japan) gingen die ersten Spiele verloren. Nach nur drei Spielen, nach der Vorrunde, war jeweils Endstation. Erst historisch schlecht in Russland, vier Jahre darauf folgte die historisch schlechte Negativ-Bestätigung in Katar. Ein Sieg zu Beginn würde "uns eine gewisse Ruhe" geben, betonte Völler. Das Motto also lautet: Nicht schon wieder! Der Pleite-Hattrick scheint jedoch kaum vorstellbar gegen Curaçao, den 82. der Fifa-Weltrangliste, im aktuellen Ranking zwischen Guinea und Haiti.

Gelingt der erwartete und eingepreiste Pflichtsieg gegen die Kicker von der Karibik-Insel, könnte dies schon die halbe Miete für das neu eingeführte Sechzehntelfinal-Ticket sein. Findige Mathematiker haben berechnet: Selbst mit nur einem Sieg aus den drei Gruppenspielen – mal angenommen, das DFB-Team verliert anschließend gegen die Elfenbeinküste und Ecuador – ist man zu 67 Prozent bereits durch, da die besten acht der zwölf Gruppendritten dieser Mammut-WM ebenfalls weiterkommen. Holt eine Nation sogar vier Punkte in der Gruppenphase, kommt es angesichts von 100.000 durchgeführten Ergebnis-Simulationen sogar zu 99,8 Prozent in die K.o.-Runde. Kurz gesagt: Ein Sieg, ein Remis – und juchee!

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Neun Siege in Folge für die DFB-Auswahl

Ist der Zweckpessimismus rund um die DFB-Auswahl wirklich angebracht? Seit dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2) hat das DFB-Team von 20 Partien nur drei verloren und nach dem 2:1-Erfolg im letzten Test bei WM-Co-Gastgeber USA ihre eigene Siegesserie auf neun in Folge ausgebaut.

"Wir werden es allen schwer machen", kündigte Völler, der Gute-Laune-Beauftragte des DFB und persönliche Blitzableiter von Julian Nagelsmann, recht defensiv an. Der Weltmeister von 1990 sagte: "Wir wollen erstmal eine gute Vorrunde spielen und Gruppenerster werden." Und dann? Rudi Nazionale zwinkerte mit dem linken Auge sein Rudi-Völler-Zwinkern und meinte: "Wir wollen und werden weit kommen, da bin ich mir sicher."

Schritt für Schritt. Spiel für Spiel. Das sind die Lehren der jüngeren, so bitteren WM-Geschichte. Das letzte gewonnene K.o.-Duell der deutschen Nationalelf bei einer WM liegt etwas zurück. 2014 gewann man das Finale gegen Argentinien.