Neuer Trend bei der WM: Die Socken der Superstars

Zwei Österreicher haben eine Marktlücke genutzt, die Spieler freuen sich. "Die WM ist ein Erfolg."

München - Na, haben Sie die weißen Socken, die so viele Stars bei der WM über ihren Stutzen tragen, auch schon bemerkt? Mario Ofner und Thomas Weber sind Gründer und Geschäftsführer der Firma "Tapedesign", die beiden Österreicher haben eine Marktlücke für sich genutzt. Sie bieten Anti-Rutsch-Socken an, die sich bei den Spielern immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Von Kramaric bis Rabiot – fast alle Teams haben Spieler mit Tapedesing-Socken

Nahezu in jedem Team gibt es Profis mit Tapedesign-Socken, auch bei allen vier Halbfinalisten. "Andrej Kramaric von den Kroaten, Argentiniens Alexis Mac Allister, Marokkos Abdelhamid Sabiri und der Franzose Adrien Rabiot", zählt Ofner im Gespräch mit der AZ einige seiner Kunden auf. Bei ihrem Besuch in Doha konnten Ofner und Weber zudem einige Spieler Saudi-Arabiens für sich gewinnen. Als besonderes WM-Extra ließen die Österreicher die jeweiligen Nationalflaggen und Initialen ihrer Stars auf die Socken sticken, das kam natürlich gut an. Genauso die Besuche von Ofner und Weber in den Teamhotels, dafür buchte sich das Duo extra einen Fahrer. "Die WM ist ein Erfolg für uns", sagt Ofner.

Mit den weißen Tapedesign-Socken bei der WM: Morata. © imago/Agencia EFE

Die Socken der Superstars werden immer beliebter, auch der Spanier Alvaro Morata trug sie. "Unser Grip-Noppen-System sorgt für einen unglaublichen Halt im Schuh und man bekommt keine Blasen", erklärt Ofner. Die Idee zu den Socken kam den Österreichern übrigens in der Zeit, als sie selbst noch aktiv Fußball spielten. "Da gab es vor allem Lederschuhe, in den man teilweise extrem gerutscht ist", erinnert sich Ofner. "Dem wollten wir entgegenwirken." Das hat geklappt.