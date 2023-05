Neuer Jahn-Trainer Enochs: "Wir wollen das Wunder schaffen"

Der neue Regensburger Trainer Joe Enochs glaubt an die Chance, den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga doch noch zu erreichen. "Wir wollen das Wunder schaffen", sagte Enochs vor dem schwierigen Heimspiel des SSV Jahn Regensburg gegen den Aufstiegsaspiranten Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). "Ich habe so eine Vorfreude auf das Spiel am Sonntag", sagte der 51-Jährige, der am Mittwoch als Nachfolger für den einen Tag zuvor freigestellten Mersad Selimbegovic verpflichtet wurde.

Zwickaus Cheftrainer Joe Enochs geht vor dem Spiel zur Interviewzone. © Soeren Stache/dpa/Archivbild