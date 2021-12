Neuer Ingolstadt-Trainer Rehm: "Ich fordere das Maximum"

Rüdiger Rehm startet voller Tatendrang in seine neue Aufgabe als Trainer von Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt. "Ich lebe mit und versuche das Team voranzupeitschen. Ich fordere das Maximum von meiner Mannschaft", sagte Rehm am Donnerstag bei seiner Vorstellung in Ingolstadt. Der 43-Jährige sei von der Qualität des Kaders überzeugt.

09. Dezember 2021 - 18:42 Uhr | dpa

Rüdiger Rehm wird auf einer Pressekonferenz als neuer Trainer des FC Ingolstadt vorgestellt. © Stefan Puchner/dpa

Ingolstadt An seinem ersten Tag im Amt habe er bereits einige Einzelgespräche geführt. "Um den Jungs klar zu machen, dass das bisher Gezeigte nicht ausreicht. Was bisher war, war sicher nicht das, was sie können", sagte Rehm. Es gelte jetzt, gemeinsam zu kämpfen. Rehm übernimmt die Schanzer in einer sportlichen Krise. Nach 16 Spieltagen stehen die Oberbayern abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Die erste Kraftprobe erwartet den FCI-Trainer am Samstag (13.30 Uhr). Dann empfängt der Aufsteiger Hannover 96. "Die elf Jungs, die spielen werden, werden brennen und alles geben, um drei Punkte für den FCI zu holen", prognostizierte der Nachfolger von André Schubert. Rehm ist bereits der zweite Ingolstädter Coach in dieser Saison, der vierte im Kalenderjahr. "Ich habe vollstes Verständnis für Frustration bei den Fans und dass sie sich nach Kontinuität sehnen", sagte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. Er sei aber überzeugt, mit Rehm eine "langfristige Stabilität" in das Team und den Verein zu bekommen. © dpa-infocom, dpa:211209-99-322375/2