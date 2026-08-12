Neue Struktur im Nachwuchs des FC Augsburg

Ob Noahkai Banks oder Mert Kömür: Der FC Augsburg will auch künftig Talente für die Profis ausbilden. Dafür nimmt der Bundesligist Veränderungen in der Nachwuchsabteilung vor.

Der FC Augsburg stellt sich in der Nachwuchsförderung neu auf. (Archivbild)

Der FC Augsburg baut seine Nachwuchsabteilung um. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, ist der ehemalige Profi Matthias Heidrich neuer sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum. Der 48-Jährige arbeitete zuletzt als Sport-Geschäftsführer beim FC Erzgebirge Aue. Davor war er sportlicher Leiter im Nachwuchs des 1. FC Köln. Während seiner aktiven Karriere bestritt Heidrich unter anderem für Aue, Alemannia Aachen und den VfL Osnabrück mehr als 300 Pflichtspiele.

Der bisherige Cheftrainer Nachwuchs in Augsburg, Claus Schromm, wird wiederum sportlicher Koordinator. Dadurch sollen Trainer und Nachwuchsspieler in ihrer Entwicklung "noch intensiver und individueller sowohl auf als auch außerhalb des Platzes" gefördert werden.

Tschauner verantwortet den gesamten Torwartbereich

Zudem wird der ehemalige Keeper Philipp Tschauner Koordinator für den Torwartbereich bei den Augsburgern. Der 40-Jährige arbeitete zuletzt als Torwarttrainer sowie als Torwartkoordinator im Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn Regensburg.

"Mit Matthias und Philipp gewinnen wir zwei Persönlichkeiten, die über viel Erfahrung verfügen und mit ihrer fachlichen Kompetenz neue Impulse in unsere tägliche Arbeit einbringen werden. Wir sind überzeugt, dass beide die positive Entwicklung an der Paul-Renz-Akademie und im Übergangsbereich weiter vorantreiben werden", sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.