Neue Rekorde auf Bayerns Fußballplätzen

Mehr als 1,84 Millionen Mitglieder bedeuten einen Höchstwert im Bayerischen Fußball-Verband. Initiativen zeigen Wirkung und sorgen für Zuwachs.

Fußball in Bayern boomt weiter. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat mit über 1,8 Millionen Mitgliedern einen Rekord verzeichnet. Wie der BFV mitteilte, erreicht Bayerns größter Sportfachverband und größter Landesverband des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit 1.840.553 Mitgliedern einen neuen Höchststand.

"Der Fußball in Bayern wächst weiter. Die Rekord-Mitgliederzahlen und die steigende Zahl an Mannschaften sind das Ergebnis des großen Engagements unserer Vereine sowie gezielter Maßnahmen des BFV", sagte BFV-Präsident Christoph Kern. Nach der Corona-Pandemie wurden viele Kinder zurück auf die Plätze gebracht, dazu setzte der Verband Impulse für den Mädchen- und Frauenfußball.

Über 130.000 neue Mitglieder

"Die aktuelle Statistik zeigt, dass beide Initiativen nachhaltige Wirkung entfalten. Gleichzeitig bleiben die Gewinnung neuer Spielerinnen und Spieler sowie die Unterstützung unserer Vereine zentrale Zukunftsaufgaben", sagte Kern.

Gegenüber dem Vorjahr gab es ein Plus von über 7 Prozent bzw. 131.354 Mitgliedern. Auch die Zahl der Mannschaften ist gestiegen, der Mädchen- und Frauenfußball entwickelt sich weiter positiv und sowohl bei der Trainerqualifizierung als auch im Schiedsrichterwesen zeigen die Zahlen nach oben.

Vor allem in den jüngeren Altersklassen legten die Zahlen deutlich zu. Besonders stark fiel der Zuwachs bei den C-Junioren aus, deren Mitgliederzahl gegenüber dem Vorjahr um rund 45.900 anstieg. Auch bei den jüngsten Fußballerinnen und Fußballern sowie in mehreren Juniorinnen-Altersklassen verzeichnet die Statistik deutliche Steigerungen.

Mädchen- und Frauenfußball besonders dynamisch

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Mannschaftszahlen wider. Insgesamt sind für die Saison 2025/26 24.192 Teams gemeldet - 414 mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem bei den Juniorinnen und Junioren wächst das Angebot in den Vereinen im Freistaat weiter.

Besonders dynamisch entwickelt sich weiterhin der Mädchen- und Frauenfußball. Die Zahl der weiblichen Mannschaften stieg auf 1.554 und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Gleichzeitig wuchs die Zahl der aktiven Spielerinnen auf knapp 34.000. Vor allem bei den Juniorinnen melden die Vereine Jahr für Jahr steigende Zahlen.

Rekordwerte bei Trainern und Schiedsrichtern

Auch abseits des Spielbetriebs gibt es bemerkenswerte Entwicklungen. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 4.578 Trainerqualifikationen und Lizenzen vergeben. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Weiter positiv entwickelt sich zudem der Schiedsrichterbereich. Die Zahl der aktiven Unparteiischen stieg auf 11.387.