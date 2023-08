Nervenstarker Cvancara: Auch Gladbach feiert neuen Neuner

Echte Neuner sind in der Fußball-Bundesliga wieder in Mode - und das nicht nur beim FC Bayern München mit dem über 100 Millionen Euro teuren Superstürmer Harry Kane. Auch Borussia Mönchengladbach darf sich glücklich schätzen, im Sommer in Tomas Cvancara einen Mittelstürmer verpflichtet zu haben, der weiß, wo das Tor steht.

20. August 2023 - 08:47 Uhr | dpa

Tomas Cvancara (l) von Gladbach jubelt mit Robin Hack über seinen Treffer zum 4:4. © Matthias Balk/dpa