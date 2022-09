Nächster Tiefpunkt für Nürnberg: Klauß in Erklärungsnot

Der 1. FC Nürnberg verliert nach der nächsten schweren Niederlage beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga aus dem Blick. Der "Club" verlor am Freitagabend nach dominantem Beginn gegen den zuvor sieglosen Tabellenletzten mit 2:4 (2:2). Eine zweimalige Führung durch Mittelfeldspieler Jens Castrop (10. Minute) und Stürmer Kwadwo Duah (29.) verspielte das Team von Robert Klauß. Der Trainer gerät nach nur sieben Punkten aus sieben Partien langsam in Erklärungsnot.

02. September 2022 - 21:16 Uhr | dpa

Nürnbergs Kwadwo Duah (l) spielt gegen Braunschweigs Jannis Nikolaou. © Swen Pförtner/dpa

Braunschweig Die 171.73 Zuschauer im Eintracht-Stadion erlebten ein erstaunliches Spiel. Die Gastgeber rannten anfangs nur hilflos hinterher, ehe sie angeführt vom herausragenden Doppeltorschützen Fabio Kaufmann (13./61.) letztlich verdient gewannen. Anthony Ujah (44.) und Immanuel Pherai (59.) mit einem sehenswerten Distanzschuss erzielten die weiteren Eintracht-Tore. Entscheidend waren eine klare Leistungssteigerung und der Doppelschlag nach der Pause. Anfangs hatten die verletzungsgeplagten Nürnberger das Spiel bestimmt. Gerade im Mittelfeld waren sie überlegen. Defensiv aber fehlte jegliche Stabilität. Beim ersten Tor von Kaufmann ins kurze Eck sah Torwart Christian Mathenia schlecht aus. Nach dem 2:4 bleib das Aufbäumen erfolglos, Lino Tempelmann traf das Lattenkreuz (79.).