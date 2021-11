Nächster Rückschlag für Ingolstadt: 1:2-Pleite in Paderborn

Die Sieglos-Serie des FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga reißt nicht ab. Der oberbayerische Club blieb beim 1:2 (0:0) am Samstag gegen den SC Paderborn auch im achten Spiel in Folge ohne Dreier. Mit fünf Punkten belegen die Schanzer weiterhin den letzten Tabellenplatz. Paderborn schob sich zumindest vorübergehend auf Relegationsplatz drei.

06. November 2021 - 15:50 Uhr | dpa

Paderborns Torwart Jannik Huth (3.v.l) hat den Elfmeter von Ingolstadts Stefan Kutschke (l) gehalten und wird von Jasper van der Werff (4.v.l) geherzt. © Friso Gentsch/dpa