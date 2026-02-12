Nächster Ausfall: Greuther Fürth ohne Keeper Schlieck

Nun fällt auch der Stammtorhüter bei Greuther Fürth aus. Timo Schlieck erweitert die Ausfallliste des Tabellenletzten der 2. Bundesliga. Ein Stürmer betreibt Eigenwerbung.

Fürth

Die ohnehin von Verletzungen geplagte SpVgg Greuther Fürth muss nun auch einige Wochen ohne ihren neuen Stammtorhüter Timo Schlieck auskommen. Wie Trainer Heiko Vogel vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern bekanntgab, hat sich der 19 Jahre alte Schlussmann im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Schlieck werde "garantiert" zwei oder drei Wochen ausfallen.

Die Leihgabe von RB Leipzig hatte wegen einer anderen Oberschenkelverletzung schon lange in der Hinrunde gefehlt. Seit dem 2:4 beim SV Darmstadt am 22. November vergangenen Jahres stand Schlieck dann bei den Fürthern im Tor.

Rekord-Rot in der Hinrunde

Die Franken, bei denen unter anderem schon Julian Green und Felix Klaus länger fehlen, sind mittlerweile Tabellenletzter und verloren zuletzt ihr Kellerduell gegen den 1. FC Magdeburg mit 4:5.

Die Lauterer haben die vergangenen drei Pflichtspiele gegen Fürth gewonnen. In der Hinrunde beim 0:3 flog Fürths Noah König schon nach 27 Sekunden mit Rot vom Platz. Es war der schnellste Platzverweis in der Geschichte der 2. Bundesliga.

Futkeu soll mehr malochen

Vogel erwartet einen gewohnt emotionalen Betzenberg. "Der FCK ist aufgrund des Stadions und seiner Fans eine Heimmacht. Ich erwarte sie sehr fordernd und aggressiv gegen den Ball", sagte der Fürther Coach über die aufgeladene Stimmung. Schlecht muss die prickelnde Atmosphäre für seine Mannschaft aber nicht sein. "Ich glaube, dass es zumindest kein Nachteil ist. Man ist in Hab-acht", meinte Vogel. "Eigentlich ist es für jeden Spieler ein Traum, vor so einer Kulisse zu spielen."

Beim 6:0 im Testspiel am Dienstagabend gegen Eintracht Bamberg konnte Stürmer Noel Futkeu mit einem Dreierpack für sich werben. Vogel hatte den mit zehn Treffern besten Fürther Schützen gegen Magdeburg überraschend erstmal auf der Bank gelassen. "Er hat das Testspiel für sich genutzt und gezeigt, dass es in die richtige Richtung geht", meinte Vogel nun, der von dem 23 Jahre alten Angreifer mehr Einsatz im Spiel fordert.