Nächste Niederlage: Jahn Regensburg muss weiter zittern

Jahn Regensburg muss am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga noch um den Klassenverbleib kämpfen. Nach der 0:2 (0:2)-Niederlage am Sonntag beim SV Sandhausen hat der SSV mit weiterhin 35 Punkten nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Weil der VfL Osnabrück überraschend den Hamburger SV schlug, können sowohl die Niedersachsen (33 Punkte) als auch Sandhausen (34) den Jahn (35) am letzten Spieltag noch abfangen. Am nächsten Sonntag empfangen die Regensburger, denen in Sandhausen das sechste Spiel in Serie ohne Sieg unterlief, den FC St. Pauli.

16. Mai 2021 - 19:29 Uhr | dpa

Janik Bachmann spielt den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild