Nachfolger von Wiesinger: Frey Nachwuchsboss in Nürnberg

Nach dem Abschied von Michael Wiesinger besetzt der 1. FC Nürnberg die Stelle des Nachwuchsleiters intern. Ein ehemaliger Profi übernimmt die wichtige Position.

Nürnberg

Der ehemalige Bundesligaprofi Dieter Frey wird Nachfolger von Michael Wiesinger als Nachwuchschef beim 1. FC Nürnberg. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wird Frey (53) bei seiner neuen Aufgabe künftig von Reinhold Hintermaier, Lucas Grundei und Michael These aus dem eigenen Verein unterstützt. Frey war seit Sommer 2024 schon Sportlicher Leiter beim Club-Nachwuchs, von 2001 bis 2004 war er auch selbst Spieler bei den Franken.

Club-Sportvorstand "sehr froh"

"Durch die Zusammenarbeit mit Dieter in den vergangenen rund eineinhalb Jahren war für mich direkt klar, dass er mein erster Ansprechpartner ist. Er hat maßgeblichen Anteil an der bisher geleisteten erfolgreichen Arbeit im Club-Nachwuchs und ich bin sehr froh, dass er zugesagt hat", erklärte Sportvorstand Sport Joti Chatzialexiou.

Frey sagte über seine neue Aufgabe: "Es gilt den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen, aber auch immer wach und offen für mögliche nächste Entwicklungsschritte zu bleiben."

Wiesinger (53) wird zum 1. Mai neuer Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Bayern München.