Nach Zwangspause: Dorsch vor Rückkehr beim FC Augsburg

Diese Saison ist für Augsburgs Niklas Dorsch eine zum Vergessen. Bislang. Nach der nächsten Zwangspause ist der U21-Europameister bereit für die Rückkehr. Trainer Maaßen nennt besondere Qualitäten.

Augsburg

U21-Europameister Niklas Dorsch steht nach der nächsten Zwangspause wieder vor dem Comeback bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg. "Ich traue ihm durchaus zu, ein paar Minuten in Frankfurt zu spielen", sagte Trainer Enrico Maaßen vor dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht der 25-Jährige wieder im Aufgebot der Schwaben, für die Startelf ist es aber noch zu früh.

Der Leistungsträger aus der Vorsaison kommt beim FCA in dieser Spielzeit einfach nicht in Tritt. Nach einem Schlüsselbeinbruch war er wegen zweier Brüche am Mittelfuß lange ausgefallen, dazu stoppten ihn Krankheiten. Im März unterzog er sich deshalb einer Operation an der Nase. "Wenn der Ball gegen die Nase prallen würde, könnte es noch wehtun. Aber es kann nichts kaputtgehen, mit dem Schmerz muss man leben", sagte Dorsch der "Augsburger Allgemeinen".

Auch wenn er nach vielen Pausen verständlicherweise noch nicht in Bestform ist, würde er sich einen Kurzeinsatz zutrauen. Dorsch kommt bislang nur auf sechs Liga-Spiele für die Schwaben in dieser Saison. Ein "Seuchenjahr", sagte Dorsch.

Maaßen lobte die "Aura" und "Qualität" des Mittelfeldakteurs. "Ich weiß, was er für eine Qualität hat, was er ausstrahlt, was Niklas in einem fitten Zustand für eine Mannschaft bedeuten kann", sagte Maaßen. "Er ist Taktgeber, hat mit dem Ball Dinge drauf, die man schwer lernen kann." Dorsch habe eine "natürliche Arroganz" im positiven Sinne: Er wolle immer den Ball haben und strahle aus, dass keiner an ihm vorbeikomme.

Maaßen hofft auf eine dauerhafte Rückkehr von Dorsch, der auch bei der U21 auf dem Weg zum EM-Titel 2021 ein Leistungsträger war. "Ich glaube, er braucht einfach einen Ticken mehr Trainingszeit. Es ist gut, dass wir ihn jetzt haben", sagte Maaßen. Verzichten müssen die Schwaben dagegen in Frankfurt auf einen U21-Europameisterkollegen von Dorsch. Angreifer Mergim Berisha fällt auch gegen die Eintracht verletzt aus.