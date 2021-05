Nach "Weckruf": Regensburg verspricht Reaktion in Kiel

Nach dem schwachen 1:5 beim VfL Bochum hat Jahn Regensburg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Wiedergutmachung versprochen. Dass beim Nachholspiel am Donnerstag (15.30 Uhr) in Kiel der formstarke Tabellenzweite als Gegner wartet, dürfe keine Ausrede sein, unterstrich Trainer Mersad Selimbegovic. "Du musst alles investieren", sagte er. "Du brauchst Mut und Entschlossenheit. Das müssen wir an den Tag legen." Der Coach glaubt an seine Schützlinge, die in der Saison schon gezeigt hätten, "dass wir jeden Gegner ärgern und auch in Kiel gewinnen können".

11. Mai 2021 - 13:41 Uhr | dpa