Nach Trennungsberichten: Labbadia leitet VfB-Training

Mit Bruno Labbadia hat der Tabellenletzte VfB Stuttgart am Sonntag das Training absolviert. Der 57-Jährige stand am Tag nach dem 0:3 in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin mit den Ersatzspielern auf dem Rasen.

02. April 2023 - 12:01 Uhr | dpa

Leitete einen Tag nach dem 0:3 bei Union Berlin das VfB-Training: Bruno Labbadia (M). © Christoph Schmidt/dpa